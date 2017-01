2017-01-26 13:00:00.0

Ulm Zum Anbeißen schön

Das Museum der Brotkultur nähert sich 2017 von vielen Seiten dem Thema Ernährung. Die Umbaupläne werden unterdessen konkreter. Von Marcus Golling

Auch wenn man es zunächst gar nicht erkennen kann: Auf den Fotografien des Berliner Künstlers Uli Westphal ist alles echt. „Natur pur“, könnte die Werbung einmal mehr jubeln – wenn es für solche Produkte denn Werbung gäbe. Westphal fotografiert Obst und Gemüse, wie die Natur es schuf: Keine Frucht ist wie die andere, viele sind eigenwillig verwachsen. „Feldstudien“ ist der Titel seiner Ausstellung, mit der das Museum der Brotkultur in diesem Jahr eine neue Perspektive auf das Thema Ernährung in seinem Programm hat.

Aus diesem Grund freut sich auch Direktorin Isabel Greschat auf die Westphal-Schau: Sie beleuchte die Diskrepanz zwischen dem, was wachse, und dem, was man im Supermarkt kaufen könne. „Eine Ausstellung, die Spaß macht, in der man aber auch viel entdecken und diskutieren kann.“ Eröffnet wird „Feldstudien“ am 12. März. Derzeit (bis 26. Februar) ist im Salzstadel „Gastmahl – Künstlerblicke auf die Sammlung“ zu sehen.

Auch die beiden anderen großen Ausstellungen des Jahres haben nur am Rande mit Brot zu tun. So etwa „Lebensraum Erde“ (ab 9. Juli), der zweite Teil der Ressourcen-Trilogie. Wie schon bei „Lebensstoff Wasser“ werden hier künstlerischen Positionen wissenschaftliche Projekte gegenübergestellt: etwa ein Konzept der Universität Hohenheim, das Landwirtschaft in einem Gewächs-Hochhaus verwirklichen will. Zum Jahresende widmet sich das Haus der Arbeit zweier Hilfswerke: „Für eine bessere Welt“ (ab 12. November) stellt Plakate und Projekte von „Misereor“ und „Brot für die Welt“ vor.

Das Veranstaltungsprogramm 2017 baut auf gut eingeführte Führungsformate wie den „Kunstkonfekt“, bietet aber auch Neues: unter anderem die Vortragsreihe „Essen in der Zukunft“, die mit einem Abend zum Thema „Algen – das grüne Ernährungswunder?“ startet (30. März, 19 Uhr). Auch das große Jubiläum des Jahres spiegelt sich im Programm wider: Drei Vorträge im Herbst beschäftigen sich mit „Reformation und Kultur“.

Musik gehört dieses Jahr erstmals zum festen Angebot: Zusammen mit der Günter-Steinle-Fondation veranstaltet das Museum drei Konzerte im dritten Obergeschoss, in dem laut Leiterin Greschat die Akustik „sehr schön“ ist. Das erste mit dem Titel „Nur wer die Sehnsucht kennt …“ bestreitet Sopranistin Maria Rosendorfsky (16. März, 19 Uhr). Ausgebaut wird Greschat zufolge das Back- und Kreativangebot im Salzstadel: „Die Theorie ist wichtig, aber wir wollen auch die Chancen der Praxis nutzen.“ Bei Workshops können Interessierte unter anderem die bengalische Küche kennenlernen und selbst Schokolade mit frischen Blütenblättern herstellen.

Während 2017 gerade erst begonnen hat, laufen im Hintergrund schon die Vorbereitungen für 2018 – ein Jahr, das für das Museum einen Umbruch bringen wird: Die Dauerausstellung wird dann umgestaltet, wofür das Haus laut Greschat ein halbes Jahr geschlossen werden muss. Die Pläne nehmen langsam Gestalt an. Die umfangreiche Kunstsammlung soll nach Aussagen der Direktorin künftig an neuen Wänden im Zentrum der Stockwerke präsentiert werden; diese werden umkreist von Themeninseln, die sich mit der wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimension von Brot und Ernährung beschäftigen. „Es wird alles luftiger“, verspricht Greschat.

Überblick Das Jahresprogramm gibt es im Museum der Brotkultur sowie im Internet unter museum-brotkultur.de