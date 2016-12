2016-12-30 15:00:00.0

Ulm Zum Grooven in den Keller

Joo Kraus bewegt in der Podium-Bar mit Musik von Jazz über Soul bis Reggae.

Es stimmte fast alles: Die Band, die Joo Kraus für seine „Groove Session“ eigens für die Podium-Bar im Keller des Theaters Ulm zusammengestellt hatte, war vom Allerfeinsten. Sängerin Fola Dada, Percussionist Tommy Baldu, Pianist Ulf Kleiner und Bassist Krischan Frehse begleiteten Kraus, der ein Bündel seiner besten Arrangements sowie Eigenkompositionen dabei hatte. Einzig die Geräuschkulisse störte nachhaltig das Konzert – eine größere Menschenmenge, die offensichtlich keinen anderen Ort fand, um lautstarke Gespräche zu führen.

Dieser entgingen vermutlich die Feinheiten dieses einfallsreichen Barkonzerts, das mit cool gemurmelten Spoken Words von Kraus, feinen Gesangslinien von Fola Dada, großartigen Moog-Spielereien von Ulf Kleiner und prächtigen Basslinien von Krischan Frehse vom ersten Stück an begeisterte. Satten Groove in bester Seventies-Manier kredenzte bereits „Airborne“, dem Drummer Tommy Baldu exotisches Flair verpasste. Roy Hargroves Klassiker „Crazy Race“ näherte sich dann prächtig an den Hard Groove an, wobei Eklektizist Kraus nicht vor Einschlägen aus Hip-Hop und Ambient zurückschreckte – zum Wohl einer sehr frischen und eigenen Fassung dieses Standards.

Ein Konzert ohne Kraus’ Eigenkomposition „Leaves“ ist fast undenkbar. Die Synthese von rhythmischer Sprache und treibender Melodie gehört seit langem zu den Grundpfeilern eines Kraus-Konzerts und war in der Podium-Bar trotz Quintettbesetzung eine satt und fast orchestral hochtourende Angelegenheit. Besonders schön: Kraus und Dada sangen hier (nicht das einzige Mal) im Duett.

Reggae-Ganz kam mit „Jammin’“ in den Abend, Gallianos „Prince of Peace“ amalgamierte Soul- und R’n’B-Elemente, wobei auch Fusionist Roy Ayers lächelnd aus dem fröhlichen Treiben herausklang. Aber es ging zwischendurch auch mal schmusig – mit der schönen Ballade „Cranes in the Sky“ gab es zwischen knallharten Funk- und Groovenummern schönen Soul verabreicht.

Ein großartiges Konzert mit Musikern, die so nahtlos und ideenreich miteinander spielten, als wären sie seit Jahrzehnten schon gemeinsam auf der Bühne. Da saß jeder Ton. Wären da nicht die Dauerplauderer im Hintergrund gewesen. (flx)