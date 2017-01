2017-01-12 11:00:00.0

Ulm Zwei Ulmer specken im Fernsehen ab

Rosa und Guiseppe kommen aus Ulm und sind ab Sonntag im TV zu sehen: Sie wollen vor laufender Kamera abnehmen. Welche Ziele die Kandidaten verfolgen und was sie im Abnehm-Camp erwartet.

Die TV-Show „Biggest Loser“ beginnt am Sonntag. Zwei Ulmer sind dabei zu sehen.

Der Ulmer Guiseppe und seine Schwester Rosa, deren Nachnamen nicht verraten werden sollen, haben genug von ihren Pfunden. Sie wollen abspecken – und hunderte Fernsehzuschauer werden sie ab kommendem Sonntag dabei beobachten. Denn die beiden nehmen bei der Sendung „The Biggest Loser“ auf Sat.1 teil. Dabei versucht das Geschwisterpaar, in einem Camp mehr abzunehmen als ihre 16 Konkurrenten. Wer am Ende die meisten Kilos verliert, gewinnt doppelt: nicht nur ein besseres Körpergefühl, sondern auch 50 000 Euro Preisgeld.

Der 38-jährige Guiseppe wiegt derzeit rund 200 Kilo. „Ich bin an der Grenze zum Diabetes“, sagt der Webdesigner. Als er seine Krankenkasse gefragt hat, ob er wegen seines Gewichts eine bezahlte Kur machen kann, habe er eine Absage bekommen. Nun will er unter Anleitung der Trainer von „The Biggest Loser“ versuchen, sein Gewicht zu halbieren. Sein Ziel: „Ich würde gerne wieder mit Martial Arts anfangen und Liegestütze im Handstand machen.“ Im Alter von 20 Jahren sei er noch sportlich gewesen.

Schwester Rosa hat ähnliche Gewichtsprobleme. Deshalb fragte Guiseppe, ob auch sie an der Sendung teilnehmen und ihn als Teampartner unterstützen wolle. „Wir haben den gleichen, starken Charakter“, sagt der Bruder. Die 29-jährige Werbegrafikerin bringt derzeit rund 137 Kilo auf die Waage. Ihre größte Motivation seien ihre Zwillinge, zwei Buben. „Ich merke, dass ich vieles nicht machen kann, was andere Mütter machen können“, sagt sie. „Der eine rennt rechts, der andere links – wohin soll ich mit meinen 137 Kilos rennen?“ Aus diesem Grund entschied sie sich dazu, ebenfalls bei der TV-Sendung mitzumachen. Für die Zeit nach dem Abnehm-Camp sei es ihr Wunsch, ihren Freund zu heiraten: „Ich will erst schlank werden und ein geiles Brautkleid tragen.“

An der Seite der Kandidaten stehen zwei Trainer, die motivieren, sportlich fordern und Ernährungstipps geben. Die erste Herausforderung wird der „Walk of Pain“ sein, zu deutsch: der Weg des Schmerzes: Die Kandidaten müssen dabei einen fünf Kilometer langen Parcours durch das andalusische Hinterland hinter sich bringen. Sie müssen Hindernisse wie Reifen, Baumstämme und Morast überwinden. Die vier Paare, die als erstes im sogenannten Wohlfühl-Camp ankommen, dürfen dort einziehen. Die übrigen müssen mit einem spartanischen Zeltlager vorliebnehmen.

Wie sich die beiden Ulmer – das Team Türkis – schlagen, können die Fernsehzuschauer ab Sonntag, 15. Januar, 16.50 Uhr, auf Sat.1 mitverfolgen. (stz-)