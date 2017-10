2017-10-25 07:00:00.0

Thalfingen Zweite Chance für gebrauchte Rechner

Bei seinem Computerservice in Thalfingen hat sich Max Schneller auf Nachhaltigkeit und die Kundengruppe 50+ spezialisiert. Dass er Quereinsteiger ist, sieht er als großen Vorteil. Von Ariane Attrodt

Egal ob Laptop, Monitor oder Drucker: Alle Geräte, die Max Schneller in den Geschäftsräumen seines Computerservice in Thalfingen stehen hat, haben in ihrer Vergangenheit schon einiges erlebt – und teilweise auf ihren Festplatten Firmengeheimnisse gehütet. Denn Schneller hat sich auf die Sparte „Green IT“ spezialisiert – und verkauft deshalb gebrauchte Rechner.

Die Geräte, die am Ende in Schnellers Laden landen, stammen meist von großen Unternehmen. Denn bei denen sei es üblich beispielsweise Computer nicht zu kaufen, sondern nur zu leasen, so Schneller. „Nach drei, vier Jahren gehen sie zurück an den Lieferanten.“ Dort werden sie dann für ihre Weiterverwertung aufbereitet – „refurbished“ nennen Fachleute wie Schneller das. Bedeutet zunächst: Alles muss gelöscht werden. Das ist besonders wichtig, denn oft handelt es sich um sensible Daten, vor allem wenn der Rechner vorher beispielsweise in den Räumen einer Krankenkasse oder einer Versicherung stand. Dann wird das neue Betriebssystem aufgespielt, Schneller rüstet zudem manche der Geräte vor dem Verkauf mit einer neuen Grafikkarte oder Festplatte auf. Bevor er es Kunden anbietet, testet er jedes einzelne Produkt.

Ein Vorteil, der von den Firmen ausgedienten Geräte: Sie seien durch die Wiederverwertung um einiges günstiger, ließen sich einfacher reparieren – und seien „um Längen besser“ als die handelsüblichen Laptops oder Computer, die man in großen Elektronikmärkten bekomme. Denn die sind für Schneller „teure Coca-Cola-Dosen“, wie er sagt: „Nach dem Motto: Kaufen, benutzen, wegschmeißen. Und da habe ich aus ökologischer Sicht etwas dagegen.“ Denn in Computern steckten seltene Metalle, die nicht unendlich vorhanden und teuer in der Herstellung seien. „Solchen Geräten sollte man eine zweite Chance geben.“ Und: „Zehn weitere Jahre sind für einen solchen Rechner überhaupt kein Problem.“

Für Computer hat sich Schneller schon immer interessiert: Mit elf Jahren sei er oft ins Kaufhaus, das damals noch eine Computerabteilung hatte, gegangen und habe dort programmieren geübt. „Später habe ich viele Kurse dazu gemacht und mich weitergebildet.“ Ab 2014 hat Schneller, der gelernter Verlagskaufmann ist und 30 Jahre in der Buchhaltung gearbeitet hat, seinen Computerservice nebenberuflich betrieben – bis ihm eines Tages im Fitnessstudio die Idee kam, sich voll und ganz auf dieses Geschäft zu konzentrieren. „Ich habe mich aus einem sicheren Hafen in die Unsicherheit begeben“, sagt er und lacht.

Dass er Quereinsteiger ist, sieht der 49-Jährige als großen Vorteil: „Wenn Sie sich mit einem Programmierer unterhalten, haben Sie eigentlich immer zwei verschiedene Ebenen: Sie verstehen den Programmierer nicht und der Programmierer versteht sie nicht.“ Schneller dagegen habe vielmehr den Blickwinkel eines Nutzers.

Die Zielgruppe der etwas älteren Nutzer habe sich nach und nach herauskristallisiert, erzählt Schneller. „In großen Märkten fühlen sie sich oft unsicher und nicht wohl“, kann er aus seiner Erfahrung berichten. Oft stellten Kinder ihren Eltern zu Hause einen Rechner hin – aber sie haben dann oft zu wenig Zeit, um bei Problemen zu helfen. Das ist laut Schneller aber sowieso meist nicht sehr produktiv: „Familieninterne Unterstützung führt fast immer zu Streit. Das höre ich in 99 Prozent der Fälle. Einer ist immer genervt.“

Für Kundenkontakt nimmt sich Schneller viel Zeit: Die Beratung dauere mindestens eine Stunde, die Vormittagehält er sich für Kundenbesuche frei. Ansonsten arbeitet er in dieser Zeit im Laden an seinen Aufträgen. Und auch in seiner Freizeit hilft Schneller in Sachen Computer: Er gibt Kurse – über den PC Club Elchingen und den Generationentreff Ulm/Neu-Ulm.

Der „Schneller Computerservice“, Austraße 26 b, in Thalfingen ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, freitags und samstag von 9 bis 13 Uhr. Mehr Informationen bei Max Schneller unter Telefon 0731/25083450 oder per Mail an mail@schneller-computerservice.de