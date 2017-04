2017-03-31 18:30:00.0

FV Illertissen Abwehrstratege bleibt

Manuel Strahler verlängert seinen Vertrag mit dem Regionalligisten um zwei Jahre. Pokal-Aus für FVI-Gegner Unterhaching.

Wie der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen bekannt gibt, hat Manuel Strahler seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der 25-jährige Abwehrstratege ist schon seit 2011 beim FVI und hat in diesem Zeitraum insgesamt 169 Spiele für den Verein bestritten.

Vor dem Regionalliga-Topspiel am Samstag zwischen dem FV Illertissen und dem souveränen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching (Anpfiff im Vöhlinstadion um 14 Uhr) gab es für die Hachinger am Mittwochabend eine Niederlage im Viertelfinale des bayerischen Totopokals. 0:1 hieß es am Ende beim SV Wacker Burghausen, der damit in das Halbfinale einzog. Auch der FC Memmingen schaffte das mit einem 3:2-Erfolg in Bayreuth, der quasi in der letzten Minute zustande kam.