2017-05-04 23:00:00.0

Regionalliga Südwest Alle hauen sich noch voll rein

Auch die Ulmer Spieler, deren Vertrag nicht verlängert wird, geben bis zum Schluss Vollgas. Auch deshalb hofft Spatzen-Trainer Baierl auf drei Punkte beim VfB II Von Stefan Kümmritz

Von Stefan Kümmritz

Für den SSV Ulm 1846 Fußball gibt es in der Regionalliga Südwest nur zwei echte Derby-Gegner und beide kommen aus Stuttgart: die Kickers und der VfB. Bei der U23 des VfB treten die Spatzen am Sonntag (14 Uhr) mit guten Erinnerungen an: Das Hinspiel im Donaustadion gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl mit 4:2. Hochgefühle hatte damals vor allem Thomas Rathgeber, der drei Treffer erzielte. Ob er nach langer Verletzungspause spielen wird, ist unsicher.

ANZEIGE

Man kann auch gespannt sein, ob bei den Stuttgartern Ardian Morina zum Einsatz kommt. Der 23-jährige gebürtige Kosovare war vor dieser Saison vom FV Illertissen zum VfB Stuttgart II gewechselt, hat sich aber nicht wirklich durchsetzen können. Zehn Mal kam Morina zum Einsatz, dabei wurde er sechsmal ein- und viermal ausgewechselt. Komplette 90 Minuten stand er nie auf dem Platz. Bei seinen zehn Einsätzen gelang ihm ein Treffer (gegen den FC Nöttingen). Wie in unserer Zeitung schon im November 2016 berichtet wurde, stehen die Verantwortlichen des SSV 46 Fußball in Kontakt mit Morina, ob dieser aber wirklich eine Verstärkung für die Spatzen wäre, bleibt dahingestellt.

Ein anderer guter Bekannter ist seit über vier Monaten nicht mehr beim VfB Stuttgart II: Burak Coban. Er war vor dieser Runde von den Spatzen dorthin gewechselt und hatte gewisse Hoffnungen. Er hatte aber nur wenige Einsätze im VfB-Team. Zuletzt kickte er am 29. Oktober 2016 ganze 19 Minuten lang, und zwar in Ulm gegen die Spatzen. Das war sein letzter Auftritt im Stuttgarter Dress. Zum Jahresende hat der VfB den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler aufgelöst. Coban verließ Stuttgart Richtung Türkei.

Die von Ex-Bundesligaspieler Andreas Hinkel trainierten Stuttgarter liegen in der Tabelle mit 45 Punkten auf Rang zehn und damit im gesicherten Mittelfeld. Selbst im Falle eines Erfolgs über die Ulmer würden sie diese (Siebter mit 49 Zählern) nicht einholen. Aber das VfB-Team ist momentan gut drauf. Seit vier Spielen ist es ungeschlagen, hat unter anderem den TSV Steinbach mit 2:1 bezwungen und zuletzt beim KSV Hessen Kassel mit 4:0 gewonnen. Dieser klare Erfolg könnte damit zusammenhängen, dass zuvor die schlechte finanzielle Situation der Kasseler bekannt wurde, die unter Umständen sogar zur Insolvenz führen kann. Zu Hause ist die U23 des VfB kaum stärker als auswärts. Vor eigenem Publikum holte es 24 Punkte, auswärts 21. Aber es ist das viertbeste Rückrundenteam.

Die Spatzen werden eine starke Leistung abliefern müssen, wenn sie mit Zählbarem heimkehren wollen. „Auch die, die weggehen, hauen sich noch voll rein“, sagt Spatzen-Trainer Stephan Baierl. „Die wollen sich zeigen. Wer sich mal hängen lässt, wird im Sport nie Erfolg haben.“ Auf die künftigen Abgänge wird es auch weiter ankommen. Denn Ausfälle gibt es weiterhin beziehungsweise erneut. Florian Krebs (Muskulatur) und Christian Sauter (Hüfte) haben Probleme und werden geschont. Vinko Sapina hat wieder Knieprobleme und wird kommende Woche operiert. David Braig ist weiter Rekonvaleszent, Fabian Gondorf (Rot) und Alper Bagceci (zehnte Gelbe Karte) sind gesperrt, Thomas Rathgeber ist noch nicht bei vollen Kräften und Volkan Celiktas ist angeschlagen, sein Einsatz unsicher. Dazu hat sich Co-Trainer Sven Ackermann das Kreuzband gerissen. Baierl: „Gut, dass wir nicht mehr abstiegsgefährdet sind.“ Immerhin kehrt Johannes Reichert nach seiner Sperre zurück. „Er brennt“, weiß sein Trainer. Baierl selbst ist auch heiß, hat er doch auch eine VfB-Vergangenheit: „Ich spiele gerne dort und treffe dann auch alte Bekannte.“