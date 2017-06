2017-06-22 23:00:00.0

FV Illertissen Auch alle Neuen sind dabei

Der Regionalligist bezieht heute in Bad Wörishofen mit allen Spielern sein Trainingslager. Manches ist dort nicht angesagt.

Fußball-Regionalligist FV Illertissen startet am Freitag um 8 Uhr ins Trainingslager nach Bad Wörishofen. Baden oder Wellness werden dabei kaum angesagt sein, denn Trainer Ilija Aracic hat anderes vor. Alle 22 Spieler, darunter Neuzugänge wie Antonio Pangallo, sind dabei.

Am Freitag sind bereits zwei Trainingseinheiten vorgesehen, am Samstag und Sonntag ebenfalls. Gearbeitet wird in dieser Phase der Vorbereitung vor allem im Ausdauerbereich, was aber schon in den bisherigen fünf Einheiten der Fall war. „Für mich sind an diesen Tagen auch Dinge wie Zusammenhalt, Teambildung und Kennenlernen wichtig“, so Aracic. Er hat auch einen Testkandidaten dabei, ein Freundschaftsspiel ist nicht vorgesehen. Der nächste Test steigt am 1. Juli daheim gegen die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart. Ilija Aracic und Co-Trainer Giuseppe Forzano haben ja viele Jahre im Jugendbereich des VfB gearbeitet.

ANZEIGE

Am Samstag, 8. Juli, präsentiert der FVI in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Lindner ab 10 Uhr seine Mannschaft der Öffentlichkeit. Danach geht es zu Oberligist FV Ravensburg (16 Uhr). Zuvor, am Mittwoch, 5. Juli (18.30 Uhr), gastiert Bayernligist TSV Kottern mit den Ex-Illertissern Andreas Hindelang und Matthias Jocham beim Regionalligisten.