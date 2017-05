2017-05-07 21:00:00.0

Regionalliga Bayern Auch ein Punkt macht Freude

FV Illertissen holt in Garching ein Unentschieden und ist damit zufrieden. Von Hermann Schiller

Bis fünf Minuten vor Schluss führte der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen beim VfR Garching, musste sich dann aber mit einem 2:2 (0:1) zufriedengeben. Zur Pause hatten die Einheimischen noch mit 1:0 geführt, ehe Manuel Strahler und Daniel Lang die Partie erst einmal drehten. Unterm Strich war es für den FVI ärgerlich, dass er wenige Minuten vor Schluss durch einen abgefälschten Schuss noch den Ausgleich kassierte, doch den einen Punkt hatten sich die Gastgeber letztlich schon verdient. Hatten sie doch, wenn auch nur ein wenig, das Abstiegs- beziehungsweise Relegationsgespenst im Nacken und brauchten wenigstens einen Zähler.

Die Illertisser schafften es diesmal dank einer Leistungssteigerung nach der Pause, nicht mit leeren Händen heimzufahren. „Wir sind nicht voll dabei“, missfiel dem Illertisser Trainer Ilija Aracic die Darbietung seiner Mannschaft zur Halbzeit. Er hatte einfache, ungewöhnliche Fehler seiner Mannschaft gesehen. Der FVI geriet bald in Rückstand, als Stefan de Prato nicht lange fackelte und einschoss (11.). Zuvor hatte Alexander Nollenberger für die Gäste eine gute Gelegenheit vergeben: Er schlenzte den Ball an Torhüter Daniel Maus vorbei. Schon bald neutralisierten sich die Mannschaften. Erst in der 33. Minute drohte dem Garchinger Tor wieder Gefahr. Sebastian Schaller setzte einen Freistoß knapp drüber.

Deutlich mehr Leben kam in den zweiten 45 Minuten in die Partie. Die Illertisser hatten mit Maximilian Löw einen weiteren Stürmer gebracht und suchten den Weg nach vorne. Lukas Kling (54.) und Löw (56.) hatten ihr Visier zu hoch eingestellt. So dauerte es bis zur 66. Minute, ehe dem FVI der Ausgleich gelang. Manuel Strahler köpfte nach einem Eckball zum 1:1 ein. Kurz darauf gelang dem FVI sogar das 2:1 (70.). Daniel Lang spitzelte die Hereingabe von Schaller über die Linie. Es war nach seiner Einwechslung sein erster Ballkontakt. Beinahe wäre dem Stürmer in der 83. Minute dieses Kunststück erneut gelungen, doch diesmal verfehlte er das Tor knapp. Dafür traf wenig später auf der Gegenseite Markus Baki, auch kurz zuvor eingewechselt, zum 2:2. Eine zu kurz abgewehrte Freistoßflanke nahm er am Sechzehner auf, sein Schuss wurde abgefälscht und landete im Dreieck.

Ilija Aracic war zufrieden und sagte: „Primär war für uns wichtig, hier ein positives Ergebnis zu erzielen. Durch unsere relativ sichere Platzierung fehlen uns anscheinend gerade die notwendige Qualität und auch die Spannung, um auf dem Platz bestehen zu können.“ Garchings Trainer Daniel Weber meinte: „Wir haben nach einer guten ersten Viertelstunde ein wenig den Zugriff verloren und in der zweiten Halbzeit nach Illertissens dominanten fünf Minuten noch mit dem Ausgleichstreffer wieder alles gut machen können.“

Der FV Illertissen setzt weiterhin auf die Jugend. Der 19-jährige, 1,93 Meter große Abwehrspieler Justus Riederle, der seit zwei Jahren in der A-Jugend des FVI spielt, bleibt trotz zahlreicher Angebote beim FV Illertissen. Er gilt als Riesentalent und wird sicher beim FVI seinen Weg machen. Nach Alexander Nollenberger und Philipp Strobel ist Riederle bereits der dritte Spieler, der innerhalb eines Jahres in die Regionalliga befördert wurde. Dies spricht für die gute Jugendarbeit des FVI und Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler ist glücklich, dass dieses Jahr weitere sechs Spieler aus der Jugend zur Landesliga-Mannschaft wechseln werden.

FV Illertissen: Schilder – Krug, Rupp, Strahler, Enderle – Akaydin (46. Löw), Kling (84. Mozler), Hahn, Nebel, Schaller – Nollenberger (66. Lang).