2016-12-26 23:31:00.0

Landesliga Auftakt geglückt

Der VfE Ulm/Neu-Ulm startet mit einem klaren Sieg in die Landesliga-Abstiegsrunde.

Im ersten Spiel der Landesliga-Abstiegsrunde kamen die Eishockeyspieler des VfE Ulm/Neu-Ulm am Montagabend vor eigenem Publikum zu einem klaren 11:2 (3:2, 5:0, 3:0)-Erfolg gegen das Team aus Forst.

Von Beginn an waren die Donau Devils ihrem Gegner überlegen, waren aber im ersten Drittel noch nicht energisch genug und holten nur einen knappen Vorsprung heraus. Manuel Vacca und Joschua Eckmann schossen eine 2:0-Führung heraus, aber die Gäste glichen bis zur 17. Minute zum 2:2 aus. Immerhin gelang Louis Delsor in Überzahl noch ein Treffer, so dass der VfE zumindest einen kleinen Vorsprung in den zweiten Spielabschnitt mitnahm.

Dann hatten die Forster keine Chance mehr. Benedikt Stempfel (25.), Sascha Lang (33.), erneut Stempfel (33.), Ronny Zientek (36.) und Nicklas Dschida schraubten das Ergebnis bis zum Ende des zweiten Durchgangs auf 8:2. Damit war die Entscheidung schon gefallen.

Angesichts des deutlichen Vorsprungs ließen es die Devils danach etwas gemächlicher angehen, aber Kyle Armstrong, seit drei Wochen erstmals wieder dabei, Martin Lamich und Fabio Valenti trafen noch für den VfE ins Netz.