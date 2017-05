2017-05-15 07:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Beuren zieht davon

Der SVB besiegt den TSV Obenhausen und führt nun die Tabelle an.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller siegte der SV Beu-ren vor 700 Zuschauern mit 3:1 gegen den TSV Obenhausen und übernahm mit drei Zählern Vorsprung von diesem die Tabellenführung. Drei Spieltage vor Saisonschluss von einer Entscheidung zu reden, wäre aber verfrüht. Eine Vorentscheidung ist es allemal.

Der Erfolg der Hausherren geht in Ordnung, denn sie investierten mehr in die Partie und zeigten den größeren Siegeswillen. Zudem hatten sie im Duo Nicolas Mayer/Johannes Maurer die Matchwinner in ihren Reihen. Die Tore erzielte alle Maurer, jedes Mal auf Zuspiel von Mayer. Dennoch wollte SVB-Trainer Michael Schwer die beiden nicht zu sehr loben: „Das war ein Sieg der gesamten Mannschaft, die geackert hat wie verrückt und deswegen auch verdient gewonnen hat.“

In der 40. Minute hatten die Hausherren einen Schlag zu verkraften, als Schiedsrichter Guido Lutz aus Autenried auf den Elfmeterpunkt zeigte. Dominik Mayer hatte den dann etwas theatralisch fallenden TSV-Spielertrainer Uli Klar im Strafraum von hinten gelegt. Klaus Jehle verwandelte den Elfer zum 0:1. Zuvor hätten die Gastgeber bei mehr Präzision auch schon in Führung gehen können, doch weder Maurer (5.) noch Mayer (12.) gelang dies. Der Ausgleich gelang dann Maurer nach Flanke von Mayer per Kopf (45.+2).

Nach der Pause wollte der TSV das Remis offenbar verwalten. Dabei stellte er sich aber vor allem hinten recht naiv an. Das rächte sich in der 65. Minute, als Maurer nach der Vorarbeit von Mayer aus der Drehung das 2:1 gelang. Die einzige Chance für die Gäste im zweiten Durchgang hatte Marco Matejka auf dem Fuß (58.). Ansonsten enttäuschten sie stark. Selbst nach dem Rückstand war kein Aufbäumen zu spüren. Im Gegenteil: Am Ende ergaben sie sich in ihr Schicksal. So war das 3:1 durch Maurer auch nicht weiter verwunderlich und beinahe sogar überfällig (69.).