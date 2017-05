2017-05-29 20:00:00.0

Fußball im Bezirk Beurer vor Freude aus dem Häuschen

Der SVB sichert sich in der Kreisliga A Iller schon am vorletzten Spieltag die Meisterschaft. Jetzt wird nur noch der Titelträger in der Staffel darunter gesucht.

Welch eine Freude in Beu-ren: Die Fußballmannschaft des einheimischen Sportvereins gewann am Sonntag auf eigenem Platz gegen den FV Ay mit 2:0 und sicherte sich damit vor dem TSV Obenhausen bereits die Meisterschaft in der Kreisliga A Iller. Ein Spieltag steht noch aus, aber die Beurer sind angesichts eines Sechs-Punkte-Vorsprungs nicht mehr einzuholen.

Von 29 bisher absolvierten Partien hat der SV Beuren 23 gewonnen. Fünfmal trennte er sich vom Gegner unentschieden und nur einmal musste sich die Mannschaft geschlagen geben. Da waren die Spieler natürlich aus dem Häuschen und sie haben mit der Meisterschaft dem Trainergespann Thomas und Michael Schwer ein schönes Abschiedsgeschenk bereitet. In der kommenden Saison tritt der SV Beuren in der Bezirksliga an.

In der Kreisliga A Donau hat sich der SC Türkgücü Ulm ebenfalls am vorletzten Spieltag mit seinem 2:0-Sieg in Hüttisheim die Meisterschaft gesichert. In der Kreisliga B Alb hat es der SV Hörvelsingen geschafft und in der B Donau der SV Offenhausen. Der TSV Buch (Bezirksliga) der TSV Langenau (A Alb) und die SSG Ulm 99 II (B4) standen schon vorher als Titelträger fest. Jetzt wird nur noch der Meister in der Kreisliga B Iller gesucht. Da hat Spitzenreiter SGM Dietenheim/Regglisweiler zwei Zähler Vorsprung auf den FV Altenstadt, aber das etwas schlechtere Torverhältnis. Die SGM muss also am Samstag (17 Uhr) bei Esperia Italia Neu-Ulm gewinnen, um ganz sicher den Titel zu erringen.