2017-05-08 22:00:00.0

Fußball im Bezirk Buch ganz dicht vor dem Aufstieg

Der TSV hat die Landesliga schon fest im Blick. An den letzten Spieltagen fallen in den diversen Ligen noch einige Entscheidungen. Wer bereits als Titelträger feststeht. Von Stefan Kümmritz

Die Vereine im Fußballbezirk Donau/Iller biegen langsam in die Zielgerade ein. Noch vier Spieltage stehen prinzipiell aus und es wird in Sachen Meisterschaft und Abstieg oft ganz spannend. Wobei einige Entscheidungen erst in der Zusatzschicht, sprich in den Relegationsspielen fallen werden.

In der obersten Klasse des Bezirks, der Bezirksliga, ist mit dem TSV Buch der Titelträger schon so gut wie gefunden. Neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Türkspor Neu-Ulm – das müsste locker reichen. Für die Relegationsspiele zur Landesliga kommen außer den Neu-Ulmern noch der SSV Ulm 1846 Fußball II, der einen Punkt hinter Türkspor liegt, sowie der FC Blaubeuren (weitere drei Zähler zurück) in Frage. Da es kein Duell zwischen Türkspor und Ulm respektive Blaubeuren mehr gibt, benötigen Letztere Schützenhilfe, um die Neu-Ulmer noch abzufangen. Am Tabellenende ist der TSV Holzheim schon weg, während der zuletzt starke Drittletzte, FV Senden, noch gute Chancen hat, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch wenn TSV Neu-Ulm und TSV Blaustein aus der Landesliga runter kommen, steigen aus der Bezirksliga nur drei Teams ab.

In der Kreisliga A Alb ist der TSV Langenau nicht mehr einzuholen und kehrt in die Bezirksliga zurück. In der A Donau hat jetzt Türkgücü Ulm mit 56 Punkten die besten Titelchancen. Aber der SV Nersingen (52) und der SV Grimmelfingen (50) können Türkgücü die Meisterschaft noch streitig machen. Doch es geht ja auch noch um Relegationsplatz zwei und da hat der SV Grimmelfingen am letzten Spieltag (Samstag, 3. Juni) den SV Nersingen zu Gast. Vielleicht fällt dann erst die Entscheidung – möglicherweise sogar um die Meisterschaft. In der A Iller kommen nur noch TSV Obenhausen und SV Beuren (beide 65 Punkte) für Meisterschaft und Rang zwei (Relegation) in Frage. Eine Vorentscheidung kann am kommenden Sonntag fallen. Da hat der SV Beu-ren um 15 Uhr den TSV Obenhausen zum absoluten Spitzenspiel zu Gast. Bei einem Remis bleibt es auf jeden Fall höchst spannend.

In der Kreisliga B Alb streiten noch vier Teams um den Titel: SV Hörvelsingen, FV Asch-Sonderbuch, SV Scharenstetten und TSV Herrlingen. Da kann noch einiges passieren. In der B Donau hat der SV Offenhausen (69 Punkte) die besten Papiere. Der RSV Ermingen (64) und der ESC Ulm (63) liegen doch schon etwas zurück. Bezwingt der SVO kommenden Sonntag (15 Uhr) daheim die Erminger im Topspiel, hat er es schon fast geschafft. Die Situation in der B Iller ist gleich wie in der A Iller. Nur die beiden Erstplatzierten, FV Altenstadt und SGM Dietenheim/Regglisweiler (jeweils 54 Punkte), haben noch echte Aufstiegschancen. Der RSV Wullenstetten als Dritter liegt zwölf Punkte zurück. Er müsste seine restlichen Spiele gewinnen und der FVA sowie die SGM alles verlieren, um noch eine Chance auf Rang eins zu haben. Aber der RSV hat das deutlich schlechtere Torverhältnis als Altenstadt und Dietenheim/Regglisweiler. In der Kreisliga B4 ist schon alles klar: Die SSG Ulm 99 ist bereits Meister und steigt auf. Türkspor Neu-Ulm II und TSV Buch streiten um Rang zwei.