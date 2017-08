2017-08-24 23:00:00.0

Landesliga Württemberg Buch muss hinten dichtmachen

Die Stimmung beim TSV ist richtig gut. Vor dem Spiel gegen Frickenhausen hat Trainer Haug aber auch Sorgen.

Trotz des witterungsbedingten Spielabbruchs und eines 1:2-Rückstands hat der Trainer des württembergischen Fußball-Landesligisten TSV Buch, Harry Haug, viel Positives aus der Auftaktpartie vergangene Woche bei der SG Bettringen gezogen. „Die erste Halbzeit war richtig gut, wenn wir noch konstant über 90 Minuten werden, können wir mithalten“, ist sich der TSV-Übungsleiter ganz sicher.

Vergangene Woche war seine Mannschaft beim Saisonauftaktspiel sogar mit 1:0 in Führung gegangen, hatte dann allerdings vergessen, den Sack zuzumachen und später auch den Faden verloren. „Für uns war es ein wichtiger Test. Ich hätte mich richtig geärgert, wenn wir klar in Führung gewesen wären“, erklärt Haug rückblickend und nimmt den Spielabbruch ganz locker. Weil jedes Auswärtsspiel für den TSV Buch quasi zur teambildenden Maßnahme wird, freut sich Harry Haug schon auf das bereits festgesetzte Nachholspiel gegen die SG Bettringen am 3. Oktober.

„Die Busfahrt war einfach geil, Teamgeist und Mentalität stimmen“, freut sich der Bucher Trainer über den guten Geist in seiner Mannschaft. Die Rückfahrt aus dem Remstal geriet am vergangenen Freitag einmal mehr zur rollenden Party. Am Sonntag (15 Uhr) taucht nun Mitaufsteiger FC Frickenhausen zum ersten Heimspiel des TSV in Buch auf. Der hat mit seinem 1:1 gegen den Titelaspiranten 1. FC Heiningen gleich einmal aufhorchen lassen. Personell hat Harry Haug speziell in der Defensive die eine oder andere Sorge: „Da ist gerade ein Kommen und Gehen, das ist sicher nicht optimal.“