2017-05-21 23:00:00.0

Bezirksliga-Topspiel Bucher in Sektlaune

Der TSV siegt locker in Tiefenbach und hat Meisterschaft und Aufstieg in der Tasche. Warum SVT-Spieler Manuel Weber ganz wenig Freude an der Partie hatte. Von Michael Schuster

Der Bucher Trainer Harry Haug (Mitte) kam um die obligatorische Sektdusche nicht herum, nachdem seine Mannschaft die Aufgabe in Tiefenbach locker mit 4:0 gelöst hatte und endgültig Meisterschaft und Aufstieg feiern konnte. Foto: Margit Kühner