Ausblick Bunte Show zum Auftakt

Die Turngala eröffnet in der Region das Sportjahr 2017. Wann und wie lange der Fußball wieder unter freiem Himmel läuft. Von Stefan Kümmritz

Das Sportjahr 2016 geht mit dem Basketball-Bundesligaspiel Ulm gegen Göttingen, dem Abstiegsspiel der Eishockey-Landesliga zwischen dem VfE Ulm/Neu-Ulm und Reichersbeuren (siehe unten stehenden Bericht) sowie den Hallenfußballturnieren in Senden und Illerrieden (alles morgen) zu Ende. Nach einem ruhigen Jahreswechsel beginnt 2017 mit einem Höhepunkt in Sachen Sport-Show, der Turngala, die diesmal den Titel „Bodies and Beats“ trägt. Am kommenden Montag (2. Januar) machen die Turner, Artisten und Showstars Station in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena (Beginn 18.30 Uhr).

Die vier Mitglieder der Atlantis Group zum Beispiel bauen mit ihren biegsamen Körpern unter anderem akrobatische Skulpturen mit mystischer Ausstrahlung. Die Gruppe Hyperhook steht für den Zusammenschluss der deutschen Tricking Elite. In ihrer Show vereint sie Martial Arts und Turnen zu neuen kreativen Kombinationen. Sein Können zeigt auch Rhönrad-Weltmeister Marcel Schawo. Und die Darbietungen der Gruppe „Flying Denmark“ sollen auf Minitrampolinen alles in den Schatten stellen, was man bisher diesbezüglich gesehen hat.

Auf Wettkampfsport müssen die Fans zwei Tage länger warten. Am Mittwoch, 4. Januar, kommt der FC Bayern München zum Eurocupspiel zu Ratiopharm Ulm. In der Bundesliga gewann Ulm erst am zweiten Weihnachtsfeiertag beim FCB mit 87:79. Am 5. Januar steigt ebenfalls in der Ratiopharm-Arena das Hallenfußballturnier um den Al-Ko-Cup, unter anderen mit SpVgg Greuther Fürth, SSV Ulm 1846 Fußball und FV Illertissen. Am Tag darauf beginnt das dreitägige Hallenfußballturnier des TV Wiblingen, in Oberelchingen steigt der Budenzauber und die VfE-Eishockeyspieler empfangen Kempten. Ihr erstes Bundesligaspiel im neuen Jahr bestreiten die Ulmer Basketballer am Sonntag, 8. Januar, daheim gegen Jena. Am 15. Januar steigt das deutsche Tischtennis-Final-Four in der Ratiopharm-Arena (Pokal).

Fußball-Hallenturniere, Basketball und Handball (ab 7./8. Januar) beherrschen zu Jahresbeginn im wesentlichen hier das Sportgeschehen. Das erste Fußball-Freiluftpunktspiel gibt es am Samstag, 18. Februar. Dann macht der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest seine Aufwartung bei Eintracht Trier. Der bayerische Regionalligist FV Illertissen muss erst wieder am 4. März ran. Dann ist er zu Gast bei der SpVgg Bayern Hof.

Blickt man etwas weiter, so sieht man, dass am 20. Mai die Saison in der Regionalliga Südwest (Ulm spielt in Walldorf) und in der Regionalliga Bayern (Illertissen in Fürth) endet. Die regulären Punktspiele im Bezirk Donau/Iller gehen bis zum 3. Juni, dann folgen die Relegationsspiele. Großereignisse sind im Raum Ulm/Neu-Ulm noch der Einstein-Triathlon (28. Mai) und der Einstein-Marathon (17. September). Soweit ein kleiner, absolut nicht vollständiger Ausblick nach 2017.