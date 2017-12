2017-12-01 07:00:00.0

Regionalliga Bayern Der FV Illertissen hat gegen Rosenheim ein Torwartproblem

Der TSV 1860 Rosenheim kommt zum letzten Saisonspiel des Jahres nach Illertissen. Die Leistungen des Teams schwanken stark, doch den FVI plagen besondere Sorgen. Von Hermann Schiller

Mit dem Tabellenachten 1860 Rosenheim empfängt der Regionalligist FV Illertissen im letzten Spiel des Jahres einen Gegner, der nur schwer einzuschätzen ist. Rosenheim hat nämlich einerseits vergangenes Wochenende den Münchner Löwen beim 1:1 einen Punkt abgeknöpft, andererseits hatte er zuvor mit 2:6 in Nürnberg und 0:3 bei Schalding-Heining ordentliche Schlappen kassiert. So gesehen, dürften die Gegner nie so genau wissen, wo sie bei den Oberbayern dran sind.

Die Mannschaft beweist zwischendurch immer wieder, dass sie Potenzial hat, überlässt dem Gegner dann aber immer wieder das Feld. In der Vorrunde trennten sich Illertissen und Rosenheim unentschieden, doch dieses Mal streben die Illertisser drei Punkte an. Sie haben seit Wochen eine starke Serie hingelegt und sind seit elf Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 16. September (0:2 gegen den VfR Garching.

Dass diese Serie weiterhin Bestand hat, da wird der ehrgeizige Trainer der Rosenheimer, Tobias Strobl etwas dagegen haben. Der 30-Jährige ist bekannt für seine akribische Arbeit und manche Beobachter sehen ihn schon bald im Profibereich tätig. Er hat es geschafft, die Rosenheimer spielerisch und taktisch zu verbessern. Immerhin hatte er den Verlust einer seiner Torjäger, Sascha Marinkovic zu kompensieren, der nach Burghausen wechselte.

Illertissen mit drei verletzten Torhütern

Trotzdem hat er mit Danijel Majdancevic immer noch einen Vollstrecker in seinen Reihen. Er erzielte bisher neun Treffer und wird vom Ex-Unterhachinger Markus Einsiedler unterstützt (vier Tore). Ihnen wird das Hauptaugenmerk der Illertisser Defensive gelten. Die muss allerdings schon wieder umgebaut werden, denn Benedikt Krug fehlt wegen seiner Rotsperre. Da auch Kapitän Manuel Strahler wegen einer Knochenentzündung nach wie vor nicht zur Verfügung steht, wird wohl Allrounder Antonio Pangallo in die Bresche springen.

„Der kann das“, ist sich Trainer Ilija Aracic sicher. „Insgesamt wissen wir aber, dass mit Rosenheim ein sehr unbequemer Gegner kommt. Wenn es uns dieses Mal gelingt, unsere Tormöglichkeiten besser zu nutzen, dann wäre ein Sieg möglich. Das hat uns bei den vergangenen Heimspielen, als wir wirklich gut spielten, ein wenig gefehlt.“

Der Illertisser Trainer will das Jahr unbedingt ohne weitere Niederlage beenden. Jedoch plagen den Illertisser Trainer Torwartsorgen. Felix Kielkopf wird wegen seiner Handverletzung noch länger fehlen und Janik Schilder konnte wegen seiner muskulären Probleme diese Tage noch gar nicht trainieren. Da mit Kim Anders ein weiterer Torhüter schon seit vielen Wochen ausfällt, könnte es sein, dass der 19-jährige Tizian Fendt zu seinem Debüt in der Regionalligamannschaft des FVI kommt.