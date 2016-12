2016-12-18 21:00:00.0

Landesliga Devils kämpfen in der Abstiegsrunde

Knapper Sieg in Kempten nützt dem VfE Ulm/Neu-Ulm nichts mehr.

Im letzten Spiel der regulären Punkterunde in der Eishockey-Landesliga gewann der VfE Ulm/Neu-Ulm am Sonntagabend zwar mit 5:4 (2:2, 0:0, 3:2) bei den Kempten Sharks, muss aber trotzdem in die Abstiegsrunde, weil die vor ihm liegenden Bad Wörishofener das bessere Torverhältnis aufweisen.

Bei den Donau Devils fehlten Torhüter Konstantin Bertet und Kyle Armstrong, dafür war Fabio Valenti aus dem 1b-Team aufgerückt. Ihm gelang nach der Kemptener Führung (2.) das 1:1 (5.). Das 2:1 für die Sharks (17.) glich Armin Nußbaumer aus (18.) Im zweiten Drittel verzeichnete der VfE Chancen und einen Pfostenschuss, Tore fielen aber nicht. Ronny Zientek schoss die Devils im letzten Drittel mit 4:2 in Front (49., 52.), doch der Gegner glich zum 4:4 aus. Mike Dolezal glückte schließlich der Siegtreffer (57.) und Michael Waldherr kassierte eine Spieldauerstrafe.

Die Gegner der Devils in der Abstiegsrunde heißen: Forst, Kempten, Burgau, Reichertsbeuren und Trostberg.