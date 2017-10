2017-09-26 20:00:00.0

Eishockey-Landesliga Devils wollen weiteren Ausländer verpflichten

Auch Testspiele zeigen: Personaldecke ist zu dünn. So sieht es in der Hallenfrage aus.

Von Marc Sayle

Eishockey-Landesligist Devils Ulm/Neu-Ulm durchlebte vergangenes Wochenende zwei Gefühlswelten. Am Freitag verloren die Weiß-Blauen bei Bayernligist EC Pfaffenhofen mit 0:8 (0:4/0:3/0:1) und mussten in Sachen Tempo und Dynamik Lehrgeld zahlen. Wobei sie neben den Langzeitverletzten Andreas Börner, Joschua Eckmann und Salvatore Marino, die spätestens beim Ligastart am 13. Oktober wieder am Puck sein sollten, auch noch auf Chris Carroll wegen Fiebers verzichten mussten. „Mit der dünnen Personaldecke war nicht mehr drin“, sagte der Zweite Vorsitzende Georg Meißner.

Zwei Tage später zeigten sich die Devils bei den Pfronten Falcons, vergangenes Jahr ein Landesliga-Topteam, stark verbessert und führten drei Minuten vor Schluss 4:2. Wegen vieler Strafzeiten der Ulmer kamen die Gastgeber noch zum Ausgleich. Die Devils schafften dann aber in der Verlängerung den 5:4-Siegtreffer (2:1/0:1/2:2). Es trafen Benedikt Stempfel, Mike Dolezal (2) sowie der genesene Chris Carroll (2).

Auf die dünne Personaldecke reagieren jetzt die Verantwortlichen. In den nächsten Tagen soll ein weiterer Ausländer als Verteidiger geholt werden. „Wir haben noch Luft nach oben“, so Meißner. Zumal der Etat gemäß der Höhe der vergangenen Saison angesetzt wurde und durch die zusätzliche Bandenvermarktung weitere Einnahmen geflossen sind, die nicht eingeplant waren. Bis zum 15. Oktober ist das Transferfenster noch offen.

Auch in der Hallenfrage gibt Meißner Entwarnung: „Das sieht so weit ganz gut aus. Der Spielbetrieb ist gesichert.“ In diesem Zusammenhang lobt er ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Donaubad GmbH, Jochen Weis. Somit steht auch dem Hockey Day am kommenden Sonntag in der Neu-Ulmer Eishalle, an dem sich die Devils ihren Fans präsentieren und ein breites Publikum begeistern wollen, nichts im Wege. Nach einem Weißwurstfrühstück (10 Uhr) gibt es ein Spiel der Young Devils (U14). Später werden dann alle Mannschaften des Vereins präsentiert. Es gibt ein Kinderprogramm und Livemusik. Um 18 Uhr steigt dann ein Spiel gegen Königsbrunn und da haben die Devils nach dem 2:5 im Auswärts-Testspiel was gut zu machen.