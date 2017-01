2017-01-30 21:00:00.0

Stadtmeisterschaft Die Jungen trumpfen mächtig auf

Maximilian Metzler und Céline Richard holen beim Ulm/Neu-Ulmer Turnier die Titel. Eine Spielerin erreicht überraschend das Finale.

Für knapp 200 Teilnehmer war am vergangenen Wochenende das Kräftemessen bei den Offenen Ulm/Neu-Ulmer Tennis-Stadtmeisterschaften angesagt. Bei den Damen und Herren gab es neue Titelträger, die sportlichen Wettkämpfe waren hart und teilweise sehr ausgeglichen. Zeitgleich wurde in sechs Vereinshallen diesseits und jenseits der Donau gepunktet und bei den älteren Semestern bis zur Spielaufgabe gefightet. In 17 Wettbewerben holten einzig der TC Ehingen und die Spfr Schwendi zwei Titel. Die restlichen 13 gingen bis nach Hechingen, Bernhausen, Günzburg oder Deggingen, zum SSV Ulm 1846, nach Munderkingen, Bellenberg, Burlafingen, Finningen, zum TK Ulm und zum NTK Blau-Weiß. Aufgrund der etwas besser auf die Wettbewerbe verteilten Meldungen wurden die Stadtmeisterschaften entspannt über die Bühne gebracht.

Topgesetzt in der Königsklasse Herren A waren Ansgar Elbs (TC Laupheim) und Stephan Köbler (VfB Ulm). Während Elbs bereits in der ersten Runde verlor, kämpfte sich Köbler bis ins Halbfinale vor. In drei Sätzen musste er sich da Markus Bigos (TK Ulm) geschlagen geben. In der oberen Hälfte des Tableaus rollte ein Youngster das Feld auf: Nur sechs Spiele gab Maximilian Metzler (NTK Blau-Weiß) in drei Runden bei seinen sechs Sätzen ab. Im Finale traf der 19-Jährige auf den routinierten Bigos, den er recht locker mit 6:1, 6:4 schlug. Eine sehr positive Entwicklung für den Neu-Ulmer Hoffnungsträger, der 2016 den dritten Platz erreichte.

Die Titelträgerin bei den Damen A, Nicole Glöggler (TSG Söflingen) trat diesmal nicht an, schickte aber ihre Tochter Leonie ins Geschehen. Ungesetzt gestartet, schaffte diese es bis ins Finale, obwohl ihr bereits im ersten Spiel gegen Lynn Beyerlein von der TSG Söflingen sehr viel abverlangt worden war. Im Halbfinale gegen die an zwei gesetzte Lisa Goller (TSV Holzelfingen) zeigte Leonie Glöggler beim 6:3, 6:4 keine Schwäche. Erst im Finale gegen den Neuzugang des VfB Ulm, Céline Richard, hielt sie nur in Satz eins mit. Die 22-jährige Studentin Richard gewann mit 7:5, 6:2 den Titel bei den Damen A.