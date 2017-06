2017-06-19 19:30:00.0

Leichtathletik Die Saisonhöhepunkte können kommen

Alina Reh vom SSV Ulm 1846 läuft bei der deutschen U-23-Meisterschaft auf der für sie kurzen 1500-Meter-Strecke auf Platz zwei. Wo sie als Nächstes startet.

Nach Verletzungsproblemen hat sich Alina Reh jetzt bei der deutschen Leichtathletik-U-23-Meisterschaft in Leverkusen zurückgemeldet. Über 1500 Meter musste sich die Langstrecken-Spezialistin vom SSV Ulm 1846 in 4:15,95 Minuten nur knapp Katharina Trost (LG Stadtwerke München/4:15,80) geschlagen geben. Die Entscheidung fiel am Sonntagnachmittag im Stadion Manfort erst im Schlussspurt auf den letzten Metern. „Ich wäre gerne ein wenig schneller gelaufen. Schließlich steht meine Bestzeit bei 4:14 Minuten. Aber nach den muskulären Problemen geht die Zeit schon in Ordnung“, sagte die Ulmerin.

Nun soll weiter an der Spurtfähigkeit gearbeitet werden. Schließlich hat die 20-Jährige dieses Jahr noch einige Ziele vor Augen. In den kommenden Wochen folgen: Team-Europameisterschaft, deutsche Meisterschaft, U-23-EM und Weltmeisterschaft. „Da kann man einen guten Kick auf der letzten Runde gebrauchen“, so Alina Reh. Im Rennen hatte sie sich mit der Münchnerin die Führungsarbeit geteilt, um Katharina Trost noch die Chance auf die U-23-EM-Norm von 4:14,00 Minuten zu bieten. Das klappte nicht ganz.

Für Alina Reh beginnen nun die „heißen Wochen“ des Wettkampfjahres. Kommendes Wochenende startet die Klasseläuferin des SSV 46 für Deutschland bei der Team-EM in Lille über 5000 Meter. Am zweiten Juli-Wochenende folgt der DM-Start in Erfurt. „Wahrscheinlich laufe ich dort noch einmal 1500 Meter, um etwas für die Schnelligkeit zu tun“, sagt die aus Laichingen stammende Reh. Eine Woche später zählt sie bei der U-23-EM in Bydgoszcz/Polen zu den Medaillenkandidatinnen über 5000 Meter. Die Krönung könnte dann der WM-Start Anfang August in London sein. Die WM-Nominierungen folgen nach der DM in Erfurt.