2017-01-22 23:00:00.0

Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal Die kleinen Spatzen jubeln am Kuhberg

Im Endspiel besiegen die Ulmer den SV Grimmelfingen. Der beste Torschütze des Turniers trifft zehn Mal. Von Marc Sayle

Von Marc Sayle

Beim 36. Hallenpokal der Städte Ulm und Neu-Ulm sicherte sich der SSV Ulm 1846 Fußball II im Finale gegen den SV Grimmelfingen mit einem 3:2-Erfolg den Turniersieg. 14 Sekunden vor dem Ende schaffte Ulms Zoran Jelic das entscheidende Tor, was dem Bezirksligisten eine Siegprämie von 250 Euro einbrachte. Zuvor hatte Miguel Malheiro den SSV in Führung gebracht. Abdelah Lahcen und Ricardo Morgado Ferreira kippten dann mit ihren Treffern das Spiel zugunsten der Grimmelfinger. Alexander Cvijanovic gelang der Ausgleich zum 2:2, bevor Jelic den Sack endgültig zumachte.

ANZEIGE

In der Endrunde mussten die Ulmer gegen die TSG Söflingen ihre einzige Niederlage (2:3) im Turnier hinnehmen. Die Söflinger gewannen souverän das Spiel um Platz drei gegen den ambitionierten Bezirksligisten Türk Spor Neu-Ulm mit 3:0. Stadtpokal-Chef Franz Häußler war nach dem Turnier angetan: „Wir sind mehr als zufrieden. Das Niveau war gut und es hat sich jeder angestrengt.“ Auch Edin Mandzukic, Vorstandsmitglied und Pressesprecher des Ausrichters Ljiljan Ulm, war total zufrieden: „Alles ist super gelaufen. Mit unserem eigenen Abschneiden sind wir nicht so glücklich. Wir haben schon gehofft, dass wir weiterkommen.“ Die Gastgeber schieden in der Vorrunde aus.

Die einzige hitzige Partie zwischen dem SV Grimmelfingen und Türk Spor Neu-Ulm, als es ums Erreichen des Finales ging, hatten die Ordnungshüter von Ljiljan auch im Griff. „Vielen Dank auch an alle freiwilligen Helfer und an Franz Häußler, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand“, hatte Mandzukic ein dickes Lob auf den Lippen.

Bester Torschütze wurde wie schon beim Hallenspektakel des FV Senden Ricardo Morgado Ferreira mit zehn Treffern. Die Drachenkinder vonRadio 7 können sich zudem über eine Spende des Veranstalters freuen. Dieser spendete pro erzielten Treffer 50 Cent für den wohltätigen Zweck, was bei 441 Toren schon 220,50 Euro waren.

Bezirksligist SSG Ulm 99 gewann das Spiel um Platz fünf gegen den ambitionierten B-Ligisten SV Offenhausen mit 4:1.