2017-07-27 19:00:00.0

Regionalliga Bayern Diesmal ist wieder Kampfkraft gefordert

Die Überraschungsmannschaften Illertissen und Buchbach treffen aufeinander. Dabei kann Trainer Ilija Aracic wieder auf ein paar der zuletzt fehlenden Spieler bauen.

Die beiden Überraschungsmannschaften der Regionalliga Bayern treffen am Samstag um 14 Uhr im Vöhlinstadion aufeinander. Gastgeber FV Illertissen hat am Dienstag vor allem in dieser Höhe überraschend mit 4:1 beim hoch gehandelten SV Wacker Burghausen gewonnen, der TSV Buchbach hat am Mittwoch den Topfavoriten 1860 München mit 1:0 geschlagen. Beide Teams wollen natürlich unbedingt beweisen, dass diese Ergebnisse keine Eintagsfliegen waren.

Die Statistik spricht allerdings nicht für die Schützlinge von Trainer Ilija Aracic. Elf Mal hat der FV Illertissen bereits gegen die Mannschaft aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn gespielt und nur zweimal gewonnen. Der letzte Sieg datiert aus der Spielzeit 2012/13. Vergangene Saison gab es zwei Unentschieden.

ANZEIGE

Ansonsten waren die Spiele gegen Buchbach immer hart umkämpft. Aber dass die Illertisser dagegen halten können, haben sie ja beim 1:0 im Derby gegen den FC Memmingen bewiesen, das sie über weite Strecken in Unterzahl bestreiten mussten.

Die Buchbacher Mannschaft um Spielmacher, Torjäger und Leitfigur Aleksandar Petrovic wird nach dem Sieg gegen die Löwen sicherlich mit viel Selbstvertrauen anreisen. Aracic sagt: „Sie werden die Räume eng machen. Das ist ein Gegner der unangenehmen Sorte, der kompakt auftritt. Darauf werden wir uns einstellen, was aber ja zuletzt prima geklappt hat.“ Im personellen Bereich hat der FVI-Trainer wieder mehr Möglichkeiten. Der zuletzt gesperrte Moritz Nebel und der aus beruflichen Gründen fehlende Furkan Akaydin sind wieder dabei. Ob dagegen Kapitän Manuel Strahler ein Comeback feiern kann, ist ebenso fraglich wie der Einsatz von Neuzugang Simon Walter. Langzeitpatient Antonio Pangallo und der an der Schulter verletzte Marco Hahn werden garantiert fehlen. Der TSV Buchbach muss auf jeden Fall auf Routinier Maximilian Hain verzichten, der gegen die Löwen in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Ansonsten kann Trainerfuchs Anton Bobenstetter, der schon die elfte Saison beim TSV Buchbach arbeitet, aus dem Vollen schöpfen.