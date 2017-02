2017-02-01 17:29:00.0

FV Illertissen Diskussionen um den Kapitän

Lukas Kling will ab der nächsten Saison in Schweinfurt spielen und arbeiten, aber sein Verein will ihn nicht ziehen lassen. Es geht um eine ominöse Ausstiegsklausel in seinem Vertrag

Es gibt viele Diskussionen um den Kapitän: Lukas Kling (links) will den FV Illertissen im Sommer verlassen, der Verein will ihn nicht so einfach ziehen lassen. Foto: Alexander Kaya