2017-01-24 18:30:00.0

Landesmeisterschaft Drei Titel für die Ulmer

Eine Kugelstoßerin des SSV 1846 ist schon sehr gut in Form.

Der Auftakt in den Reigen der Landesmeisterschaften war für den Leichtathletik-Nachwuchs des SSV Ulm 1846 schon vielversprechend: Mit drei Titeln und weiteren drei Medaillen hat er trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle die eigenen Ziele übertroffen.

Gleich zu Beginn gelang Elias Issel mit den im letzten Versuch erzielten 6,61 Metern im Weitsprung der erste Erfolg für die Ulmer. Der 17-Jährige führte danach auch die Ulmer 4x 200-Meter-Staffel mit Elias Jungbauer, Philip Kelterer und Janis Kaatz in 1:36,01 Minuten zur überlegenen Titelverteidigung.

ANZEIGE

Jungbauer kam mit 3,60 Metern im Stabhochsprung und 8,31 Sekunden über 60 Meter Hürden jeweils auf Rang vier. Mit einer weiteren Bestleistung von 14,01 Metern mit der Kugel zeigte der 17-Jährige seine Ambitionen für die Hallen-Mehrkampf-Meisterschaften in Ulm Anfang März.

Den dritten Titel sicherte sich überraschend Stabhochspringerin Anna Hanses, die ihre Bestleistung gleich um 20 Zentimeter auf 3,30 Meter verbesserte. Dafür wurde Hanses, die noch dem jüngeren Jahrgang angehört, mit einer Nominierung in den Landes-D-Kader belohnt.

Immer besser in Fahrt kommt Kugelstoßerin Antonia Kinzel. Gleich im ersten Versuch steigerte sie ihre Saisonbestleistung um einen halben Meter auf 14,78 Meter und holte damit Silber. Die erst 15-jährige Annika Schepers (SG Dettingen) steigerte ihre Bestleistung auf 13,54 Meter und ist damit Topfavoritin auf den U-16-Titel, der am Wochenende in Ulm vergeben wird. Bei der Gelegenheit kann auch Janis Kaatz seine Stärken zeigen, der sich in Sindelfingen im Fünfer-Sprung auf 17,81 Meter verbesserte und Zweiter wurde.

Eine Bronzemedaille ging an Jule Kustermann. Sie ging das hohe Tempo zu Beginn des 800 Meter-Laufs der W-14 mit und wurde dafür in 2:32,26 Minuten mit Rang drei belohnt. Sechste Plätze gab es für Elias Issel im 60-Meter-Hürdenfinale in 8,55 Sekunden und für Viviana Boeckheler (SG Dettingen) mit 14,90 Meter im Fünfer-Sprung der W15.