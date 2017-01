2017-01-13 23:00:00.0

Fußball-Senior Ein Dino an der Pfeife

Der Illerrieder Hans-Dieter Trieb ist mit fast 74 Jahren immer noch Schiedsrichter. Wie er seine Zukunft sieht.

Schiedsrichter-Dino Hans-Dieter Trieb von den Sportfreunden Illerrieden will auch als älterer Senior „pfeifen, solange ich noch laufen kann“. Im April wird er 74 Jahre alt, ist nicht nur bei den Fußball-Hallenturnieren aktiv, sondern leitet weiterhin Fußballspiele in der Kreisliga A und B.

Der langjährige Schiedsrichter- Obmann stand 30 Jahre der Schiedsrichter-Gruppe Illertal vor, er war auch 15 Jahre lang Stellvertretender Verbands-Schiedsrichter-Obmann im Württembergischen Fußball-Verband (WFV) und hat seit 1964 unzählige Fußballspiele geleitet.

„Wenn es meine Gesundheit zulässt, kommen zu meinen 53 Schiedsrichterjahren noch einige hinzu . . .“, so Hans-Dieter Trieb in einer Pause beim Hallenfußballturnier des SV Grafertshofen vergangenes Wochenende in Weißenhorn. Wenn man ihn bei seiner Arbeit beobachtet, kommen kaum Zweifel auf, dass Trieb es ernst meint und auch dazu in der Lage ist.