Regionalliga Bayern Ein Schreckmoment und nur ein Punkt

Beim Unentschieden gegen den TSV Buchbach verletzt sich ein Illertisser Spieler schwer. Von Hermann Schiller

Das erwartet schwere Spiel wurde für den FV Illertissen die Partie gegen den TSV Buchbach. 1:1 (0:0) hieß es am Ende, ein gerechtes Ergebnis. Beide Mannschaften hatten in der Schlussviertelstunde klare Chancen zum Siegtreffer. Bedauerlich für den FVI, dass ihn erneut das Verletzungspech erwischte. Sebastian Schaller musste kurz nach der Pause mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Feld.

Trotzdem gelang den Illertissern drei Minuten später (52.) die Führung. Alexander Nollenberger hatte die Gästeabwehr überlaufen und schob den Ball zum 1:0 ins lange Eck. Der FVI hatte gleich die Initiative ergriffen, aber Buchbach deutete dabei seine Gefährlichkeit an. So nach zwei Minuten, als Thomas Breu aus guter Position drüber zielte. Erstaunlich, welch hohes Tempo beide Teams trotz der Hitze gingen. Nicolas Jann köpfte knapp übers Tor (16.) und Marvin Weiss zielte wenig später übers Tor. Brenzlig vor dem Illertisser Tor wurde es kurz vor der Pause, als Aleksandar Petrovic mit einem Dribbling seine Gefährlichkeit andeutete.

Gleich nach dem Wechsel dann die Verletzung von Schaller und das Führungstor von Nollenberger. Der eingewechselte Maurice Strobel verfehlte mit einem Weitschuss das Tor (70.) und quasi im Gegenzug fiel der Ausgleich. Nach einem Freistoß stand Thomas Breu am Fünfmeter sträflich frei und schoss zum 1:1 ein. In der Folge hatte der FVI mehrfach Glück, denn Buchbach hatte diverse Großchancen. Vor allem der gefährliche Breu hatte zwei Top-Möglichkeiten. Einmal wurde er von Manuel Strahler im letzten Moment gestoppt. Doch auch die Illertisser verschmähten in der turbulenten Schlussphase klare Chancen. So in der 88. Minute, als der eingewechselte Daniel Lang auf dem Flügel durchlief und Oktay Leyla seine Hereingabe verfehlte. In der 90. Minute hätten die Gastgeber doch noch den Siegtreffer machen können, ja müssen. Lang lief mutterseelenallein aufs Tor zu, schoss Torhüter Daniel Maus an. Den Nachschuss jagte Maurice Strobel übers Tor.

Ilija Aracic, der Trainer des FV Illertissen meinte: „Ich bin mit dem Unentschieden sehr zufrieden, da es wettermäßig heute eine brutale Schlacht auf dem Feld war. Wir hätten verlieren, aber auch mit etwas Glück gewinnen können.“

FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Krug, Rupp, Enderle (78. Strahler) – Jann, Nebel, Weiss, Schaller (49. Strobel) – Nollenberger (63. Lang), Leyla.

FVI spielt im Toto–Pokal beim TSV Burgau

Bei der Auslosung der ersten Runde im bayerischen Toto-Pokal wählte Kreissieger und Kreisligist TSV Burgau den FV Illertissen als Gegner (Mittwoch, 9. August). Sebastian Schaller kann wegen seiner Verletzung gegen seinen Heimatverein natürlich nicht dabei sein. Die weiteren Paarungen beim Topf Schwaben: SV Ungerhausen – FC Memmingen, TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Sonthofen, Türkspor Augsburg – TSV Schwabmünchen.

