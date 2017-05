2017-05-07 19:45:00.0

Regionalliga Südwest Ein Tor verpasst – weiteres Ziel erreicht

Ulm hat nach dem 0:0 beim VfB Stuttgart II 50 Punkte. Welche Spiele jetzt noch folgen. Von Stefan Kümmritz

Das Erreichen der 50-Punkte-Marke war das nächste Ziel, das Spatzen-Trainer Stephan Baierl ausgegeben hatte. Am Sonntagnachmittag war es soweit. Der SSV Ulm 1846 Fußball erzielte beim VfB Stuttgart II ein 0:0 und hat jetzt nach 33 absolvierten Partien in der Regionalliga Südwest exakt 50 Zähler auf seinem Konto. Nun stehen noch das Heimspiel gegen Wormatia Worms am kommenden Samstag und beim Saisonfinale die Partie bei Astoria Walldorf (Samstag, 20. Mai) aus, dann haben die Ulmer ihre erste Saison nach dem Aufstieg in die Regionalliga hinter sich. Auch in den letzten beiden Begegnungen ist jederzeit noch Zählbares drin, sodass die Spatzen ihren siebten Rang durchaus verteidigen, vielleicht sogar noch etwas verbessern können.

Das 0:0 in Stuttgart ging in Ordnung, wobei beide Kontrahenten auch Chancen zum Siegtreffer hatten. Die Ulmer Abwehr stand zwar gut, aber Torhüter Holger Betz musste doch ein paarmal sein Können zeigen. Auf der anderen Seite scheiterten in der ersten Halbzeit Luca Graciotti aus sechs Metern (13.) und „Richie“ Halili, der aus 20 Metern knapp das VfB-Tor verfehlte. Nach der Pause hatten die Gäste von der Donau etwas mehr Tormöglichkeiten als die Elf vom Neckar, wussten aber nichts damit anzufangen. Janik Michels Schuss ging einen Meter neben das Gehäuse (63.), Halili fand in Torhüter Niklas Bolten seinen Meister (70.). Als der aufgerückte Innenverteidiger Tim Göhlert den Ball in Richtung Tor beförderte, rettete ein Stuttgarter auf der Linie (71.) und schließlich wehrte Bolten einen Versuch des für Michel eingewechselten Thomas Rathgeber zur Ecke ab (80.).

Das 0:0 war ein Remis der interessanten Art, wie auch Stephan Baierl feststellte: „Das Spiel wurde offen geführt, es gab Chancen auf beiden Seiten. Während der Partie hätte ich nie darauf getippt, dass sie torlos endet. Sie hätte auch 3:3 ausgehen können.“ Der Ulmer Trainer freut sich über das Erreichen der 50 Punkte und gibt nun 56 Zähler als neues und wohl letztes Saisonziel aus. Baierl sagt: „Wir wollen auch aus den letzten beiden Spielen das Maximale herausholen, als Geschenk für uns und für die Fans.“

SSV 46 Fußball: Betz – Bradara, Göhlert, Reichert, Fassnacht – Nierichlo, Hörger (82. Pangallo), Celiktas, Graciotti – Halili (73. Kücük) – Michel (72. Rathgeber).