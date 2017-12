2017-12-01 07:05:00.0

Basketball Elchinger Baskets setzen zur Neuauflage gegen Karlsruhe an

Die Elchinger starten gegen Karlsruhe in die Rückrunde. Die letzte Partie gegen die Badener war eine klare Angelegenheit.

Für die Scanplus Baskets aus Elchingen startet morgen (19 Uhr) die Rückrunde der Pro B. Im Gepäck haben die Spieler von Trainer Dario Jerkic sicherlich eine große Portion an Motivation – sie gehen als Spitzenreiter ins Rennen. Am zwölften Spieltag geht es zuhause erneut gegen die Gequos aus Karlsruhe. Gegen die Badener spielten die Baskets schon am vergangenen Samstag und gewannen souverän mit 82:58.

Das Basketball-Team des Sportvereins des Karlsruher Instituts für Technologie besteht aus Studenten und solchen, die es noch werden wollen. Neben dem Ligabetrieb in der Pro B treten sie auch bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften an und konnten sich hier bereits zwei Mal für die Europameisterschaften qualifizieren.

Das Hinspiel haben die Elche souverän gewonnen

Die Elche wollen nun gegen Karlsruhe genauso stark in die Rückrunde starten, wie sie aufgehört haben und morgen ihre Siegesserie von saisonübergreifenden 14 Heimsiegen weiter ausbauen. Karlsruhe hingegen wird die direkte Revanche und ihren zweiten Saisonsieg holen wollen. Sie hatten nun eine Woche Zeit, um sich Mittel und Wege zu überlegen, es den Elchingern ein wenig schwerer als im Hinspiel zu machen. Darum gilt es für die Elche erneut, Luka Drezga, den Topscorer aufseiten der Karlsruher, gut in den Griff zu bekommen. Genauso wenig darf Jeremy Black ins Spiel kommen. Die Elche haben diesbezüglich im Hinspiel eine sehr gute Leistung abgeliefert. Mit einer Trefferquote von 73,1 Prozent zeigt sich Karlsruhe sehr stark bei den Freiwürfen, die Baskets dürfen sie also nicht zu einfachen Punkten an der Linie kommen lassen.

Schlüssel zum Erfolg im Spiel der Elche ist neben dem vorbildlichen Teambasketball die Verteidigung. Durchschnittlich 40,5 Rebounds und 12,9 Steals pro Spiel sind extrem starke Werte, die sich die Elchinger gesichert haben. Mit 86,1 Punkten im Schnitt und einer Trefferquote von 56 Prozent sind die Baskets allerdings auch das offensivstärkste Team der Liga.

Hayden Lescault ist Topscorer der Scanplus Baskets Elchingen

Im vergangenen Spiel konnte Dario Jerkic abgesehen vom langzeitverletzten Gregory Graves und dem grippeerkrankten Marin Petric auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen. Im Gegensatz zu Graves wird Marin Petric am Samstag wieder einsatzbereit sein.

Jere Vucica, mit 19 Punkten Topscorer im Hinspiel gegen Karlsruhe, zeigt weiterhin konstante Leistungen und wird auch im nächsten Spiel wieder ein wichtiger Faktor für die Elche sein, sofern seine leichte Schulterverletzung einen Einsatz zulässt. Aber auch Hayden Lescault, der mit 17,7 Punkten nach wie vor der Topscorer der Baskets ist, hat mit 17 Punkten im Hinspiel gegen Karlsruhe gezeigt, dass er aus dem starken Elchinger Team nicht mehr wegzudenken ist. Mit zehn Rebounds und acht Punkten schrammte Center Kristian Kuhn vergangenen Samstag nur knapp am Double-Double vorbei.

Zum siebten Heimspiel der Saison werden die Baskets auch das zweite „Türchen“ des Lebendigen Adventskalenders Elchingen öffnen. Los geht es um 17.30 Uhr vor der Brühlhalle. Nach einer kurzen Andacht werden bei Glühwein und Lebkuchen adventliche Gedichte und Lieder vorgetragen. AZ