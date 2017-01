2017-01-10 15:23:00.0

Tischtennis Er hält das Banner hoch

Am Sonntag schlägt Timo Boll in der Ratiopharm-Arena auf. Ein Weggefährte vergleicht den deutschen Ausnahmespieler mit den Superstars des Weltfußballs Von Willi Baur

Vor einem Jahr, nach Borussia Düsseldorfs 24. Gewinn des nationalen Pokalwettbewerbs und dem vierten in Folge, hatte Richard Prause als Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) den Turnierausgang in der Ratiopharm-Arena ebenso kurz wie zutreffend kommentiert: „Der Unterschied hat einen Namen: Timo Boll.“ Vor der Neuauflage der Pokal-Endrunde am Sonntag an gleicher Stelle (Beginn 11 Uhr), macht ein anderer Prominenter der Szene seine Prognose am selben Namen fest. „Wenn Timo spielt, tippe ich auf Düsseldorf, andernfalls auf Saarbrücken“, sagt Steffen Fetzner, gemeinsam mit Jörg Roßkopf 1989 Doppel-Weltmeister. „Timo wird spielen“, verspricht Andreas Preuß, langjähriger Borussia-Manager und gemeinsam mit dem früheren DTTB-Präsidenten Hans Wilhelm Gäb vor zehn Jahren maßgeblich am Wechsel Bolls zum Rekordmeister beteiligt. Das war damals ein spektakulärer Transfer und ein gewinnträchtiger für beide Seiten ebenfalls.

„Er ist für uns so wichtig wie Messi für Barcelona oder Ronaldo für Real“, bemüht Preuß einen Vergleich aus dem Fußball und betont: „Timo ist aus unserem Team weiterhin nicht wegzudenken.“ Dies mitnichten nur seiner sportlichen Bilanzen wegen. Ebenso wichtig sei Bolls Ruhe, seine Ausstrahlung und seine Wirkung in die Mannschaft hinein. Eine vor dieser Saison etwas umgebaute und verjüngte übrigens. „Wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat,“ schwärmt der Manager, „gibt das den Leuten Selbstsicherheit und trägt dazu bei, dass sie oft selbst ebenfalls zu Bestleistungen fähig sind“.

ANZEIGE

Hinzu kommt die Außenwirkung des gebürtigen Odenwälders, der im März 36 Jahre alt wird. Der damit nach herkömmlichen Maßstäben den Zenit seiner Karriere überschritten haben dürfte und gemessen an seinen Weltranglisten-Platzierungen auch überschritten hat. Aber was heißt das schon? „Er hat in der Bundesliga-Hinrunde besser gespielt als im Vorfeld der Olympischen Spiele, er ist momentan in einer ausgezeichneten Form und immer noch für Höchstleistungen gut“, weiß Andreas Preuß, der überdies das nächste große Ziel von Boll kennt: Die Ende Mai beginnende Einzel-Weltmeisterschaft in Düsseldorf, vor der eigenen Haustüre also.

Dort will es gerade ein Timo Boll noch einmal wissen und die dominanten Chinesen angreifen, allen verletzungsbedingten Rückschlägen in der Vergangenheit zum Trotz. Zuletzt musste er im Herbst bei der Europameisterschaft in Budapest im Halbfinale wegen Nackenproblemen aufgeben. Die hatten ihn auch ein paar Wochen zuvor bei Olympia in Rio de Janeiro geplagt. Dennoch führte Boll das deutsche Männerteam gegen Südkorea mit einer grandiosen Energieleistung zur Bronzemedaille.

Für Boll war diese Medaille auch eine Art Ehrenrettung nach dem verkorksten Einzelturnier von Rio, wo er kurz zuvor einen einzigartigen Moment in einem Sportlerleben genießen durfte: Als Fahnenträger des deutschen Olympiateams beim Einmarsch zur Eröffnungsfeier. Dass die Wahl auf Boll fiel, ist nach Einschätzung von Preuß kein Zufall: „Er ist einfach ein vorbildlicher Sportsmann. Timo ist bei allen Erfolgen natürlich und bodenständig geblieben, immer ehrlich, offen und respektvoll.“ Legendär ist außerdem Bolls Fairness: Kaum ein Weltklassespieler hat so oft wie er Schiedsrichter-Entscheidungen zu eigenen Ungunsten korrigiert. Auch das ist ein Grund für seine ungebrochene Beliebtheit weit über deutsche Sporthallen hinaus. Autogramm- und Selfie-Wünsche sprechen für sich.