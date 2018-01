2018-01-08 07:16:00.0

Fußball FC Blaubeuren jubelt in Wiblinger Halle

Als knappe Sache zeigt sich das Finale des Dreikönigsturniers des TV Wiblingen. Die Veranstalter hadern jedoch mit den Rahmenbedingungen. Von Jürgen Schuster

Es bleibt dabei: Türkspor Neu-Ulm muss weiter auf den ersten Turniersieg in der Halle am Wiblinger Tannenplatz warten. Gestern Nachmittag unterlag die Mannschaft im Finale des Dreikönigsturniers dem FC Blaubeuren mit 0:1. Das Duell der Bezirksligisten entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bereits während der regulären Spielzeit sahen die Zuschauer hochkarätige Torchancen auf beiden Seiten. In der Verlängerung hatten dann die Blaubeurer das bessere Ende für sich.

Rang drei ging an Vorjahressieger TSV Blaustein, er hielt sich im kleinen Finale schadlos und gewann gegen den SV Grimmelfingen 2:1. Die zweite Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm stand der ersten Garnitur nur wenig nach und fand sich in der Endabrechnung auf Platz fünf wieder. Sascha Endres von Türkspor war obendrein der treffsicherste Schütze. Endres, eigentlich eher ein Defensivspezialist, traf dreizehn Mal ins gegnerische Tor.

ANZEIGE

FC Blaubeuren gewinnt Dreikönigsturnier in Wiblingen

Für die Teams vom FV Senden und TSV Senden war in der Zwischenrunde am gestrigen Vormittag Schluss. Der SV Offenhausen erreichte zwar das Viertelfinale, hatte dort jedoch gegen Türkspor Neu-Ulm I mit 0:2 das Nachsehen.

Am Ende zogen die Verantwortlichen des TV Wiblingen nach der 36. Auflage des Turniers ein durchwachsenes Fazit. Sportlich zeigten sie sich mit dem erreichten sechsten Platz absolut zufrieden. Rund 1000 Zuschauer hatten die Spiele am Tannenplatz seit Freitagabend verfolgt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet diese Zahl einen leichten Rückgang. „Man kann zufrieden sein, es hätte aber auch erheblich besser sein können“ – Raphael Pfeiffer, beim TVW für die Finanzen zuständig, äußerte sich noch vorsichtig. Wesentlich deutlicher wurde dagegen Abteilungsleiter Ahmet Erdogan. Ihn brachte vor allem der auferlegte Zeitplan auf die Palme. Wegen einer Vorgabe der Stadt Ulm fand das Endspiel gestern bereits um 14 Uhr statt. „Da fängt normalerweise das Turnier erst richtig an. 35 Jahre lang hat alles funktioniert und jetzt das.“ Für Erdogan ist das einer der Gründe für die nachlassenden Zuschauerzahlen.

Die Einnahmen aus der Traditionsveranstaltung sind ein wichtiger Baustein im Etat von Wiblingens Fußballern und werden dringend gebraucht. Für weiteren Verdruss hat einmal mehr das Thema Futsal gesorgt. Auch wenn in den Spielen mehr kombiniert wurde, war die Verwirrung bei den Regeln groß.

Viertelfinale:

Offenhausen – Türksp. NU I 0:2

Türksp NU II – TSV Blaustein 3:4

Türkgücü Ulm – Grimmelfingen 0:2

FC Blaubeuren – Wiblingen I 2:1

Halbfinale:

Türkspor NU I – TSV Blaustein 4:1

Grimmelfingen – Blaubeuren 0:2

Spiel um Platz 5:

Türkspor NU II – Wiblingen I 5:4

Spiel um Platz 3:

Blaustein – Grimmelfingen 2:1

Endspiel:

Türkspor NU I – Blaubeuren 0:1