2017-09-25 08:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Gäste wehren alles ab

Aufheim/Holzschwang holt in Illerberg ein Remis. Es hätte auch noch anders ausgehen können.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller musste sich der bisherige Tabellenführer SSV Illerberg/Thal mit einem 0:0 gegen die SG Aufheim/Holzschwang zufriedengeben. Damit gelang dem SSV nur die bedingte Rehabilitation für die Niederlage zuletzt in Illerrieden. Vor allem aufgrund des ersten Durchgangs darf er von einem glücklichen Remis sprechen. Die SG war da in allen Belangen überlegen und hätte mit einem Vorsprung in die Kabine gehen können. Ähnlich sah es auch ihr Trainer Ronny Tegatz: „Das war eine Klasseleistung meiner jungen Mannschaft.“

Ihr Auftreten beeindruckte in taktischer wie auch in kämpferischer Hinsicht. Los ging es für sein Team in der 8. Minute, als SSV-Keeper Michael Gessler den Freistoß von Nicolas Eigner entschärfte. Sein Teamkollege Timo Eller nagelte einen Freistoß aus 30 Metern vorbei am sichtlich überraschten Gessler an den Pfosten (11.). Zwei Minuten später versemmelte Daniel Dannerbauer eine gute Chance. Die Einheimischen waren zunächst in der Offensive quasi nicht existent, leisteten sich unnötige Ballverluste und wirkten hinten unsicher. Das lag aber auch am forschen Auftreten ihres Gegners, der sie nicht ins Spiel kommen ließ. Beleg dafür: Die erste Chance der Gastgeber kam erst in der 40. Minute durch Patrick Uhlmann zustande. Davor war aufseiten der SG noch Daniel Binder an der Querlatte (18.) gescheitert und Florian Mayerhofer hatte den Ball ans Außennetz gesetzt (35.).

Der zweite Durchgang war viel ausgeglichener. Der SSV gestaltete nun die Partie offener, erarbeitete sich trotzdem keine Tormöglichkeiten. Die Gäste verlegten sich auf Konter, spielten diese aber nicht mit der nötigen Konsequenz aus, um als Sieger vom Platz zu gehen. Dies bemängelte auch Tegatz im Anschluss ein bisschen: „Hier hätten wir mehr daraus machen können, doch der letzte Pass kam oft nicht an. Aber im Endeffekt bin ich mit dem Punktgewinn hoch zufrieden.“