2017-04-09 21:00:00.0

Regionalliga Bayern Gegenwehr gut – Ergebnis schlecht

Illertisser verpassen durch eigene Schuld ein Remis beim FC Ingolstadt II. Warum nicht nur ein Missverständnis in der Abwehr zur knappen Niederlage führte. Von Hermann Schiller

Von Hermann Schiller

Eigentlich war das Spiel des bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen am Samstag bei der Bundesligareserve des FC Ingolstadt ein typisches 0:0. Beide Mannschaften taten sich äußerst schwer, wirklich gefährliche Torchancen herauszuspielen. Dass es trotzdem einen 1:0 (0:0)-Sieg der Gastgeber gab, lag an einem Missverständnis in der Illertisser Abwehr. Sie wartete auf einen vermeintlichen Abseitspfiff, zeigte dann aber zu wenig Entschlossenheit, die Situation noch zu bereinigen. Nutznießer war Trainersohn Patrick Hasenhüttl, der in der 74. Minute am schnellsten reagierte und den Ball zum 1:0 über die Linie bugsierte.

ANZEIGE

Dies war aber auch in einer Phase, in der die Illertisser wieder ein wenig nachließen, nachdem sie in der ersten Viertelstunde nach der Pause zu ihrem Spiel fanden. Das war ihnen in Halbzeit eins nicht so recht gelungen, obwohl sie da zumindest die eine oder andere Halbchance hatten. So in der 25. Minute, als Alexander Nollenberger eine Flanke von Sebastian Enderle nicht richtig verwertete. Am ehesten hätte noch in der 32. Minute ein Tor gelingen können, als ein Ingolstädter Abwehrspieler den Schuss von Sebastian Schaller im Strafraum mit der Hand abblockte. Schiedsrichter Peter Dotzel, der sein erstes Regionalligaspiel pfiff, hatte aber nicht den Mut, auf den Punkt zu zeigen.

Eine weitere Möglichkeit bot sich den Illertalern in der 38. Minute, doch eine Freistoßflanke von Marco Hahn erreichte zwar Fabian Rupp, doch dessen Schuss wurde noch abgefälscht und ging über das Tor. Die Gastgeber sorgten nur mit Standards ein wenig für Gefahr, doch richtige Chancen kamen dabei nicht heraus. Alle wurden im Übrigen von Tobias Levels getreten, der wegen Differenzen mit Trainer Mike Walpurgis aus dem Bundesligakader geflogen war.

Nach der Pause gelang es keiner Mannschaft, wenigstens für etwas Torgefahr zu sorgen. Zwar waren die Illertisser in den ersten 20 Minuten recht gut im Spiel, doch die Ingolstädter Defensive ließ nichts zu. Das torlose Unentschieden war eigentlich schon in trockenen Tüchern, wenn die Situation in der 74. Minute, wie erläutert, nicht passiert wäre. Dass die Gastgeber in der Nachspielzeit noch durch den allein aufs Tor zulaufenden Marcel Schiller eine Möglichkeit hatten, ist nur eine Randnotiz.

FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Jann (67. Akaydin), Kling (82. Löw), Hahn, Nebel, Schaller (82. Geldhauser) – Nollenberger.