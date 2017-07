2017-07-31 08:00:00.0

Fußballturnier Gerlenhofer bejubeln die Titelverteidigung

FVG gewinnt in Ay das Finale um den Illerwanderpokal gegen die SpVgg Au. Die Gastgeber zeigten sich am Ende enttäuscht.

Wie schon beim Ulmer Fußball-Stadtpokal ist auch in Ay der alte, gleichzeitig der neue Titelträger. Mit dem FV Gerlenhofen setzte sich in einem spannenden und guten Endspiel erneut der Sieger des Vorjahres durch. Gegen die SpVgg Au benötigten die Ayer Nachbarn nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit allerdings ein Elfmeterschießen zur Titelverteidigung und zum 5:4-Endstand. Patrick Reichl brachte seine Gerlenhofer zunächst in Führung, als er einen sehenswerten FVG-Spielzug abschließen konnte (21.). Vladimir Banjac glich dann für die Sportvereinigung verdientermaßen aus (45.). Gerlenhofens Daniel Babutzka versenkte schließlich den entscheidenden Elfer zum Sieg des FV Gerlenhofen.

Bei mäßigem Publikumsinteresse – das Fehlen des RSV Wullenstetten und der SG Aufheim/Holzschwang machte sich doch bemerkbar – belegten somit die beiden stärksten Teams auch die vordersten Plätze. „Das war ein würdiges Endspiel und insgesamt verdient“ – für Thomas Kühn, den Wiedereinsteiger auf der FVG-Trainerbank somit eine tolle Geschichte. Nicht ganz so viel Glück verbuchte Gerry Schedel für sich und seine Mannschaft. Der neue Mann auf der Bank des FV Senden musste sich mit Rang drei begnügen und sprach hinterher von einem kompletten Neubeginn an der Iller und bat um entsprechende Geduld. Für Senden war es damit wie für Gerlenhofen eine Wiederholung der Platzierung aus dem Vorjahr.

Sicher anders vorgestellt hatten sich die Gastgeber ihr Abschneiden. Ay hatte zwei Mannschaften ins Rennen geschickt und musste sich diesmal mit den hinteren Plätzen zufrieden geben. Nach dem hoffnungsvollen Turnierstart der „Ersten“, einem 2:2 gegen Au, setzte es gegen den TSV Senden ein 0:3. Die Folge war das Spiel um Platz fünf. Dort verlor das Team im Elfmeterschießen 2:4 gegen die eigene Reserve. In den neun Spielen um den Illerwanderpokal sahen die Zuschauer somit immerhin 39 Tore.

Die Spiele: FV Ay I – SpVgg Au 2:2, FV Gerlenhofen – FV Ay II 5:0, SpVgg Au – TSV Senden 2:0, FV Ay II – FV Senden 0:1, FV Ay I – TSV Senden 0:3, FV Gerlenhofen – FV Senden 2:1.

Spiel um Platz fünf: FV Ay I – FV Ay II 2:4 n. Elfm..

Spiel um Platz drei: TSV Senden – FV Senden 2:4 n. Elfm.

Endspiel: SpVgg Au – FV Gerlenhofen 4:5 n. Elfm.