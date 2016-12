2016-12-19 23:45:00.0

Bezirksliga Gut gespielt und zweimal verloren

Der TSV Weißenhorn muss sich beim Heimspieltag gegen stärkere Kontrahenten zweimal geschlagen geben.

Beim Bezirksliga-Heimspieltag zeigten die Volleyballer des TSV Weißenhorn gute Leistungen, wurden dafür aber nicht belohnt. Gegen Tabellenführer VfL Großkötz verlor der TSV die ersten beiden Sätze klar (13:25, 17:25), doch dann zeigte er, was er eigentlich drauf hat. Er spielte den Gegner im dritten Satz schwindlig und gewann mit 25:15. Im vierten Satz legte Großkötz wieder zu, aber auch die Weißenhorner waren gut drauf. Lange sah es so aus, als könnte der TSV nach Sätzen ausgleichen, aber schließlich setzte sich der Spitzenreiter doch knapp mit 26:24 durch. In der zweiten Partie des Tages ging es gegen den TV Memmingen und da gab es unglaubliche Parallelen zur Vorrundenbegegnung: Der TSV verlor den ersten Satz, gewann den zweiten, verlor den dritten, gewann den vierten und verlor den fünften wie damals mit 7:15. Am Ende hieß es also wie beim ersten Mal für Weißenhorn nach Sätzen 2:3.