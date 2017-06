2017-06-11 19:00:00.0

Deutsche Meisterschaft Historisches Ergebnis für Pfuhler Nachwuchsturner

Florian Reindl holt den ersten deutschen Titel für den TSV, ein Vereinskamerad wird dazu noch Vizemeister am Barren.

Von Leo Vepa

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Rahmen des Deutschen Turnfests in Berlin erzielten die Nachwuchsturner des TSV Pfuhl ein historisches Ergebnis. Mit der Goldmedaille im Sprungfinale der Altersklasse (AK) 17/18 holte Florian Reindl den ersten deutschen Meistertitel für die Turnabteilung des TSV Pfuhl. Timo Rister vervollständigte das Topresultat mit seinem herausragenden zweiten Platz im Barrenfinale der AK 15/16.

„Ich bin so stolz auf die tollen Leistungen, die meine Turner hier in Berlin abgeliefert haben“, freute sich Trainer Rolandas Zaksauskas nach einer wahren Marathonwoche. Zwischen Montag und Donnerstag traten gleich sechs Pfuhler Nachwuchsathleten mit ihrem Cheftrainer bei den deutschen Jugendmeisterschaften an.

Bei den jüngsten Startern der Altersklasse zwölf waren zwei Turner des TSV Pfuhl dabei. Julian Hechelmann erzielte nach dem Pflicht- und dem Kürdurchgang den elften, Jakob Scharff den 24. Platz.

In der AK 13/14 verfehlte Alexander Kunz im Mehrkampf mit Platz elf nur knapp eine Platzierung unter den besten zehn. Bei seinen Finalauftritten am Pauschenpferd und am Sprung sicherte er sich Platz fünf (Pauschenpferd) und Rang sechs (Sprung). Leo Meier kam im Mehrkampf auf Platz 28.

Timo Rister belohnte sich nach seinem hervorragendem fünften Platz im Mehrkampf der AK 15/16 mit der Silbermedaille im Gerätefinale am Barren. Zudem erzielte er an den Ringen den sechsten sowie am Pauschenpferd den achten Platz.

Dieses einmalige Ergebnis für den TSV Pfuhl krönte Florian Reindl mit dem deutschen Meistertitel am Sprung. Nach seinem 14. Rang im Mehrkampf erreichte er das Sprungfinale und überzeugte mit seinem Kasamatsu mit zusätzlicher Drehung und dem Überschlag mit Strecksalto und Schraube die Kampfrichter. Reindl freute sich riesig über den ersten deutschen Meistertitel für die Turnabteilung des TSV Pfuhl. Ferner wurde er noch Siebter am Boden.

„Sechs Starter, acht Finalplätze und dann noch eine Gold- und eine Silbermedaille bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Das ist ein Ergebnis, mit dem wir absolut nicht gerechnet haben“, jubelte der Pfuhler Abteilungsleiter Michael Wolfgang. „Unsere Trainer und unsere Turner haben in den vergangenen Jahren sehr hart gearbeitet und bei diesen Meisterschaften absolute Spitzenleistungen abgerufen. Dass sie dies noch beim Deutschen Turnfest gemacht haben und so viele Pfuhler Vereinsmitglieder live dabei waren, freut uns noch viel mehr“, ließ Wolfgang seiner Begeisterung freien Lauf.