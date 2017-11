2017-11-24 06:55:00.0

Regionalliga Bayern Illertissen gegen Buchbach - Alles andere als ein Schaulaufen

Der FV Illertissen trifft auf den TSV Buchbach. Der Gegner wird das Spiel gegen den FVI zu einem Dorffest machen.

Im letzten Auswärtsspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga vor der Winterpause hat es der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) mit einer Art Angstgegner zu tun. Der letzte Sieg gegen den TSV Buchbach gelang vor mehr als vier Jahren, die vergangenen vier Spiele gegen die Mannschaft aus der 3000-Seelen-Gemeinde auf dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn endeten unentschieden, zuvor setzte es vier Niederlagen für Illertissen.

Ein unbequemer Gegner sind die Buchbacher allemal, das mussten auch die Münchner Löwen erfahren. Der aktuelle Tabellenführer kassierte in der SMR-Arena im Juli mit 0:1 seine erste Saisonniederlage. Die für den vergangenen Montag vorgesehene Revanche musste verschoben werden, da das Flutlicht im Grünwalder Stadion ausgefallen war. Der FVI trifft also auf einen ausgeruhten Gegner, der sein Heimspiel erneut zu einer Art Dorffest mit Spanferkel und anderen oberbayerischen Schmankerln machen wird. Die meist stattliche Kulisse peitscht die Mannschaft nach vorne, trotzdem hat der aktuelle Tabellenelfte insgesamt erst vier seiner zehn Heimspiele in dieser Saison gewonnen.

FV Illertissen mit zehn Spielen ohne Niederlage

Deutlich imposanter liest sich da die Serie des FV Illertissen von zehn Spielen ohne Niederlage. Trainer Ilija Aracic gibt das Ziel vor: „Klar wollen wir versuchen, dieses Jahr kein Spiel mehr zu verlieren.“ Er weiß aber natürlich, dass auf dem vermutlich tiefen Platz des TSV Buchbach nicht nur spielerische Lösungen möglich sind. Auch Tugenden wie Kampf, Einsatz, Zweikampfstärke und Laufbereitschaft werden gefordert sein.

Zudem gilt es für den FV Illertissen, die beiden Buchbacher Schlüsselspieler Aleksandar Petrovic und Thomas Breu zu neutralisieren. Der 29-jährige Petrovic hat in den vergangenen Jahren schon annähernd 200 Regionalligaspiele für Buchbach absolviert, hinzukommen 30 Einsätze für Dynamo Dresden in der dritten Liga. Stürmer Thomas Breu hat in dieser Saison bereits neun Treffer erzielt.

Auf Seiten des FVI steht ein Fragezeichen hinter Kapitän Manuel Strahler. Er hat aber ebenso wie Antonio Pangallo in dieser Woche trainiert, im Kader werden beide Spieler sicherlich sein. Die Langzeitpatienten Daniel Lang (Muskelfaserriss) und Furkan Akaydin (Bänderriss) werden dieses Jahr dagegen sicher nicht mehr spielen. (hs)