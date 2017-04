2017-04-20 18:30:00.0

Regionalliga Bayern Illertissen lockt die Höhenluft

Mit einem Sieg am Freitag gegen den Drittletzten Schalding-Heining würde der FVI zumindest einen Platz gut machen. Aber die Gäste ließen zuletzt ordentlich aufhorchen. Von Hermann Schiller

Mit dem SV Schalding-Heining empfängt Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Freitag (18.30 Uhr) eine Mannschaft, die vehement um den Klassenerhalt kämpft. Klar, dass der FVI als eindeutiger Favorit in die Partie geht. Von den letzten neun Spielen hat das Team von Trainer Ilija Aracic nur das in Ingolstadt verloren (0:1). Insgesamt holte es aus diesen neun Partien 18 Punkte, nimmt mit 44 Punkten Rang sechs ein, liegt aber nur drei Zähler hinter dem Tabellendritten FC Bayern München II. Zuletzt holte der FVI am Dienstag beim zweitplatzierten TSV 1860 München II nach einer sehr guten Vorstellung ein 2:2. Aber von alleine wird es gegen den SV Schalding Heining aus dem Raum Passau nicht gehen. Der will dem Abstieg noch entgehen und braucht jeden Punkt.

Die Vereinsführung des Illertisser Gegners hat schon ein Zeichen gesetzt. Stefan Köck wird weiter ligaunabhängig auf der Kommandobrücke der Grün-Weißen stehen. Der 32-jährige Deggendorfer wurde erst im Februar zum Nachfolger des kurz nach Beginn der Winter-Vorbereitung zurückgetretenen Anton Autengruber befördert. Er ist übrigens der erste Spielertrainer in der Geschichte der Regionalliga Bayern. Unter seiner Regie stabilisierte sich das Team in den vergangenen Wochen, vor allem in der Defensive. In der Offensive kann das Team nach wie vor auf die wendigen, schnellen und stets torgefährlichen Michael Pillmeier (zehn Saisontore) und Markus Gallmeier (sieben) bauen.

Die Tabellensituation für Schalding-Heining ist nach wie vor bedrohlich: Der Rückstand auf den rettenden Platz 14 beträgt vier Punkte. Allerdings hat der überraschende 4:2-Sieg beim Tabellendritten FC Memmingen die Situation deutlich verbessert. Die Illertisser dürfen also mit einem Gegner rechnen, der um sein Leben rennen und den auch ein Rückstand nicht schrecken wird. In der Vorrunde trennten sich die beiden Kontrahenten torlos, doch das ist den Illertissern diesmal zu wenig. Sie blieben in den letzten vier Heimspielen ungeschlagen und wollen diese Bilanz mit einem Sieg ausbauen. Zudem gibt es mit dem Gegner noch ein Hühnchen zu rupfen, der den FVI vergangene Saison im letzten Saisonspiel mit 4:1 abkanzelte und sich dadurch den Klassenerhalt sicherte. Leicht wird es also kaum. So sieht es auch Ilija Aracic: „Die Mannschaft gibt nie auf und hat jetzt natürlich wieder Hoffnung. Wir unterschätzen den Gegner keinesfalls, werden aber durchaus auch selbstbewusst ins Spiel gehen.“

Aracic hat den SV Schalding-Heining selbst bei dessen Erfolg am Ostermontag in Memmingen beobachtet und war beeindruckt: „Das ist eine unangenehme Mannschaft. Sie hat in Memmingen nach einem 0:2-Rückstand nicht aufgegeben und die Partie noch gedreht. Da hat es Memmingen etwas schleifen lassen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“ Der FVI-Trainer ist stolz darauf, wie sich seine Mannschaft präsentiert: „Wenn wir weiter so spielen wie in den vergangenen Wochen, ist es schwer gegen uns zu gewinnen.“ Fehlen wird diesmal sicher Pedro Allgaier (Innenbandverletzung), unsicher ist der Einsatz der angeschlagenen Lukas Kling und Benedikt Krug.