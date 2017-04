2017-04-14 17:30:00.0

Regionalliga Bayern Illertissen stürmt zum klaren Sieg

Der FVI besiegt daheim die SpVgg Bayreuth mit einer starken Leistung und nimmt Revanche für die Hinspielpleite. Wer ein höheres Ergebnis der Gastgeber verhinderte. Von Hermann Schiller

Von Hermann Schiller

Mit einer tollen Leistung nahm Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Donnerstagabend gegen die SpVgg Bayreuth Revanche für die Vorrundenschlappe. Das 3:0 des FVI schmeichelte den Gästen sogar noch etwas, denn dieser Spielstand wäre leicht schon zur Pause möglich gewesen. Die Gäste hatten es nur ihrem Torhüter Jonas Hempfling zu verdanken, dass nicht Schlimmeres passierte. Torgefahr strahlten seine Mitspieler keine aus, Illertissens Torhüter Janik Schilder hatte einen ruhigen Abend. Das lag aber auch an den Illertissern selbst, die praktisch nichts zuließen.

ANZEIGE

Andererseits brachten sie Bayreuth immer wieder in Verlegenheit. Es war nur eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fallen würde. Es war in der 40. Minute: Alexander Nollenberger legte den Ball zum heranstürmenden Sebastian Schaller quer und der schlenzte ihn zum 1:0 ins lange Eck. Zuvor hatte Jonas Hempfling eine Direktabnahme von Alexander Nollenberger mit unglaublicher Reaktion aus dem Eck gefischt (15.). Beim Kopfball von Benedikt Krug, der für den gelbgesperrten Moritz Nebel im Team stand, hatte er aber Glück, dass der neben dem Tor landete (20.). Mitspieler Robin Renger prüfte kurz darauf das Können seiner Nummer eins, als er eine Flanke von Pedro Allgaier abfälschte (22.).

Ein regelrechtes Bombardement veranstaltete der FVI kurz darauf. Lukas Kling, Alexander Nollenberger und Benedikt Krug scheiterten nacheinander an Abwehrbeinen. Für ein erstes Lebenszeichen der Gäste dauerte es eine halbe Stunde, doch der Weitschuss von Dominik Schmitt ging weit drüber. Als Hempfling einen satten Schuss von Sebastian Enderle mit unglaublicher Reaktion parierte (37.), musste man befürchten, dass das Gästetor vernagelt sei. Doch das 1:0 von Schaller war quasi der Dosenöffner.

Nach kurzem Aufbäumen der Altstädter zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Benedikt Krug per Flachschuss das 2:0. Auch dem war ein schöner Spielzug vorausgegangen. Das galt auch für den letzten Treffer der Partie. In der 80. Minute bugsierte Alexander Nollenberger eine scharfe Hereingabe von Sebastian Enderle zum 3:0 ins Netz. Bis dahin hatte der FVI Ball und Gegner laufen lassen, was ihm mehrfach Szenenapplaus bescherte.

Bei uns im Internet Ein Video vom Spiel gibt es unter www.nuz.de/Videos