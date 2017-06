2017-06-11 21:00:00.0

Leichtathletik Im Eiltempo ins Münster und dann den Turm hinauf

Für den besonderen Lauf gab es 108 Anmeldungen. Andreas Schindler war der Schnellste. Es ging aber nicht nur um den Sieg. Von Jürgen Schuster

Von Jürgen Schuster

Den Münsterturm einmal auf andere Art erklimmen – wer das wollte, konnte sich diesen Wunsch am Samstagnachmittag erfüllen. Unter dem Motto „Wir treiben es auf die Spitze“ durften sich die Veranstalter des 7. Ulmer Münsterturmlaufs über 108 Meldungen freuen. Ein Starter fehlte diesmal allerdings: Münsterdekan Ernst-Erwin Gohl konnte erstmals nicht mitlaufen: Den „Hausherrn“ bremsten Knieprobleme aus.

ANZEIGE

Markus Ebner und seine 20 Helferinnen und Helfer waren trotzdem stolz auf die große Resonanz ihrer Veranstaltung. „Das Münster hat schon eine besondere Bedeutung für uns und die Stadt“, so Ebner. Er war seinerzeit mit der Idee, die 560 Stufen zum zweiten Kranz des Münsterturms hinaufzurennen, beim selbst laufbegeisterten Münsterdekan auf offene Ohren gestoßen. Der bekommt dafür die Startgelder als Spende. Am Samstag ging es durch das Hauptportal hindurch hinauf in rund 102 Meter Höhe, den richtigen Weg dorthin wiesen etliche Streckenposten. Neben Getränken zur ersten Stärkung hatten die Verantwortlichen auch einen Eimer im Ziel postiert. „Der hat sich bewährt“, schmunzelte Markus Ebner mit einer Anspielung auf die Strapazen, die wohl nicht jeder Starter so ohne Weiteres wegsteckt.

Für die meisten Teilnehmer stand der gute Zweck und die Gaudi im Vordergrund. Ein Vater hatte beispielsweise mit seiner Tochter das Startprozedere vor dem Münster beobachtet und sich dabei von der tollen Stimmung anstecken lassen. Beide liefen dann mit Straßenschuhen und normaler Kleidung nach oben. Ganz anders ging Matthias Talpa ans Werk, er hatte zwar das passende Outfit, verzichtete aber als einziger auf Schuhe und machte sich barfuß auf den Weg. Ganz spontan wollte Martin Erhardt dabei sein. „Einmal da hochrennen, das ist schon was Besonderes“ – der Ulmer war erstmals am Start.

Bereits zum fünften Mal war die Neu-Ulmerin Franziska Schütz dabei. Im Trikot des 1. FC Nürnberg brauchte sie 6:44 Minuten. „Für einen Drehwurm bin ich zu langsam“ – die charmante Anhängerin der Cluberer war mit ihrer Zeit nicht ganz zufrieden. Mit Ralf Hascher, dem deutschen Vizemeister im Tower Running, und anderen waren aber auch einige ambitionierte Spezialisten dabei. Andreas Schindler von der LG Steinlach-Zollern stürmte schließlich in 2:54,2 Minuten über die Treppen und damit als Erster durchs Ziel. Beste Teilnehmerin war Julia Laub vom SV Mergelstetten mit einer Zeit von 4:01,9.