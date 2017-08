2017-08-24 20:00:00.0

Regionalliga Bayern Immer Vollgas geben!

Illertissen muss für einen Sieg gegen Nürnberg II top spielen. Einer freut sich besonders aufs Spiel. Von Hermann Schiller

Mit der Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg empfängt Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) eine Mannschaft, die nahezu komplett neu formiert ist. Elf Spieler hatten den Verein am Ende der vergangenen Saison verlassen, 16 neue kamen dazu. Kein Wunder, dass da beim Team von Trainer Reiner Geyer noch nicht alles rund läuft. Doch der ist erfahren genug, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Er war unter anderm Co-Trainer von Armin Veh beim VfB Stuttgart, bei Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV. Der 53-Jährige kümmert sich auch um den Übergangsbereich zwischen U21 und Profis sowie zwischen U19 und U21.

Geyer löste Fabian Adelmann nach zehn Partien auf der Trainerbank ab. Seine Mannschaft belegt derzeit Tabellenplatz acht. Vergangenes Wochenende imponierte sie mit einer Aufholjagd gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg. Sie drehte einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg um. Überragend spielte dabei der dreifache Torschütze Manuel Feil. Er war vorletzte Saison vom FC Gundelfingen zum Club gekommen.

Die Illertisser dürften also gewarnt sein und werden eine Topleistung abliefern müssen, um gegen die jungen Cluberer erfolgreich zu sein. Das weiß auch Marco Hahn, der Mittelfeldstratege des FVI: „Wir müssen auf alle Fälle über 90 Minuten hellwach sein. Eigentlich haben wir gegen Nürnberg immer gut ausgesehen, doch das ist wieder ein neues Spiel gegen eine neue Mannschaft. Trotzdem streben wir unseren nächsten Dreier an.“

Für einen anderen Illertisser Spieler ist das Duell mit dem 1. FC Nürnberg etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar Pikantes. Stürmer Oktay Leyla kam zu Beginn der Saison von den Franken zum FVI. Für ihn ist das Spiel keines wie jedes andere: „Erstens kenne ich zumindest die Hälfte der Mannschaft noch gut, zum Zweiten möchte ich denen beweisen, dass ich ein Guter bin.“ Automatisch werde man in so einer Begegnung ein paar Prozent mehr investieren, auch wenn man in der Regionalliga immer Vollgas geben müsse. Er fühle sich in Illertissen pudelwohl, so Oktay Leyla weiter, sei von der Mannschaft hervorragend aufgenommen worden. Die Zusammenarbeit mit dem Verein, speziell mit Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler, funktioniere bestens. Sein Ziel für das Spiel und die weitere Saison sei, der Mannschaft mit guten Leistungen und möglichst vielen Toren zu helfen.

Den Anfang machte er am Dienstag beim Pokalspiel in Augsburg, als er zwei Treffer erzielte. Darüber hinaus traf dort auch Marco Hahn. Maurice Strobel, Pedro Allgaier und Moritz Nebel zogen sich im Pokalspiel zwar mehr oder weniger kleine Blessuren zu, doch Trainer Ilija Aracic hofft, dass am Freitagalle dabei sein können. Für die Rekonvaleszenten Antonio Pangallo und Benedikt Krug werde das Spiel wahrscheinlich noch zu früh kommen.