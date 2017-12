2017-12-02 06:52:00.0

Ringen KSV Unterelchingen steht vor der Meisterschaft

Mit einem Sieg gegen Obereisesheim können die Unterelchinger Ringer am Samstag aufsteigen. Trainer Dieter Folz will voll angreifen.

Die Verantwortlichen des KSV Unterelchingen gehen motiviert in den Spitzenkampf der Ringer-Landesklasse am Samstag in heimischer Halle gegen den VfL Obereisesheim (20 Uhr). Der KSV liegt ungeschlagen mit 29:1 Punkten vor dem Gegner (25:5) auf Rang eins und wenn er den Kampf gegen Obereisesheim gewinnt, ist dem ehemaligen Oberligisten die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga nicht mehr zu nehmen.

Und so sagt Dieter Folz, der zusammen mit Oguz Özdemir das Unterelchinger Team trainiert: „Im Hinkampf haben wir ein Unentschieden erreicht und den bisher einzigen Punkt in dieser Saison abgegeben. Im Heimkampf gehen wir nun voll auf Sieg.“ Aber selbst im Falle einer Niederlage hätte der KSV noch zwei Punkte Vorsprung und weiterhin gute Aussichten auf den Titel.

KSV vor Aufstieg in die Landesliga

Der Absturz in die Landesklasse hatte unter anderem dazu geführt, dass mit Joshua Übelhör und Marko Filipovic zwei langjährige Leistungsträger den Verein verließen und in Fellbach anheuerten. Trotzdem zeigten die Unterelchinger mit ihrer jungen Mannschaft in dieser Runde lauter starke Kämpfe und streben nun den Aufstieg an. Die Voraussetzungen für den Kampf gegen Obereisesheim sind gut, wie Dieter Folz berichtet: „Alle unsere Ringer waren diese Woche gesund, wir können bestimmt in bester Aufstellung antreten.“

Sieht man vom Afghanen Suleiman Noori, einem Asylbewerber, ab, der ein paar Einsätze hatte, hat der KSV seine Kämpfe ohne Ausländer bestritten. „Wir haben mit Martin Weickert und Rudolf Münkle noch zwei Routiniers im Team und bauen auch sonst auf unsere eigenen jungen Leute. Das hat gut geklappt. Maximilian Besser zum Beispiel hat bis auf einen alle seine Kämpfe gewonnen.“ Nun kommt es darauf an, heute gegen Obereisesheim zu gewinnen. Dann kann gefeiert werden. (kümm)