2017-05-21 22:00:00.0

Regionalliga Bayern Kapitän trifft und geht

Lukas Kling schießt Illertissen in Fürth zum Sieg. Welcher Endrang dem FVI blieb. Von Hermann Schiller

Ein toller Saisonabschluss gelang dem bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen, gewann er doch am Samstag 1:0 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth II. Damit belegt der FVI in der Endtabelle den hervorragenden sechsten Platz. Ein schöner Erfolg für Trainer Ilija Aracic, Co-Trainer Giuseppe Forzano und die Mannschaft.

Bemerkenswert war, dass man keineswegs von einem besseren Freundschaftsspiel sprechen konnte. Angesichts dessen, dass die Fürther schon als Relegationsteilnehmer feststanden und Illertissen einen gesicherten Mittelfeldplatz einnahm, hätte man das befürchten können. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. So war zu spüren, dass es für die Gastgeber ein Probelauf für die anstehende Relegation und für die Illertisser das Bemühen um eine gute Platzierung geist. In der ersten halben Stunde gab es auch Torchancen. So verstolperte der Fürther Mario Baldauf in guter Position nach zwölf Minuten und Torhüter Felix Kielkopf konnte in der 23. Minute einen Kopfball von Stefan Maderer gerade noch an die Latte lenken. Auf Seiten des FVI kam Alexander Nollenberger bei der Hereingabe von Sebastian Enderle einen Schritt zu spät (24.). Beide Teams hatten vor der Pause noch je eine Möglichkeit zur Führung. Doch Maderer scheiterte an Kielkopf und bei einer Eckenverlängerung von Moritz Nebel rettete ein Fürther auf der Linie.

Nach Wiederanpfiff wurden die Aktionen des FVI zwingender, aber Torhüter Alexander Skowronek fischte einen Flachschuss von Lukas Kling aus dem Eck.(58.). Nachdem Sebastian Schaller auf der Linie gerettet hatte (62.), hatten die Illertisser ihre größte Möglichkeit. Alexander Nollenberger lief ganz allein aufs Tor zu, blieb aber am Keeper hängen (67.). In der 71. Minute gelang seinem Team doch ein Treffer. Kapitän Lukas Kling, der jetzt den FVI verlässt, verwandelte einen Handelfmeter zum 1:0. Das Tor brachte dem FVI den Sieg, womit dieser die Runde mit zwei Siegen abschlossen.

Ilija Aracic meinte nachher: „Es war ein verdienter Sieg. Es war spannend bis zum Schluss, da wir es verpasst haben, das zweite Tor zu erzielen.“ Der Fürther Trainer Christian Benbennek sagte: „Schade, dass wir im letzten Spiel der Saison verloren haben. Wir warten jetzt auf unseren Gegner in der Relegation. Mit Unterstützung der Profimannschaft werden wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen.“

FV Illertissen: Kielkopf – Jann, Rupp, Strahler, Enderle (88. Akaydin) – Schaller, Nebel, Kling, Hahn (82. Mozler) – Lang (65. Strobel), Nollenberger.