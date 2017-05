2017-05-08 07:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Kettershausen nutzt Gästefehler

Der TSV besiegt den SC Vöhringen. Was das der Mannschaft einbrachte.

Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A Iller errang der TSV Kettershausen/Bebenhausen einen glücklichen und enorm wichtigen 3:1-Sieg gegen den SC Vöhringen. Mit diesem Erfolg hat er zwei Plätze gut gemacht. Er ist jetzt vier Spieltage vor Schluss 13., also seit einer gefühlten Ewigkeit wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Das ist ein kleines Wunder, denn nach der Vorrunde waren die Unterallgäuer mit nur sieben Zählern abgeschlagener Tabellenletzter.

Die Gäste waren von Beginn an aktiver und ließen den Ball ganz passabel laufen. Aber sie hatten mit ihrem Torwart Arda Topcu die tragische Figur des Spiels, denn er war an allen drei Gegentoren maßgeblich beteiligt. Was dem SCV bei der Überlegenheit fehlte, waren Torchancen. Das bemängelte auch Trainer Jochen Langenwalter: „Vor allem im ersten Durchgang, in dem wir haushoch überlegen waren, hätte etwas Zählbares rausspringen müssen.“ Nur ein Fernschuss von Maximilian Mahler sorgte für etwas Gefahr vor dem Tor der Einheimischen (17.). Die Heimelf brachte während der ersten 45 Minuten kein Bein auf den Boden und wirkte schläfrig und hilflos. Dafür hatte Trainer Tomas Marz eine Erklärung: „Das Team war von Beginn an total nervös.“ Er war aber über die Punkte glücklich: „Vöhringen war das bessere Team. Trotzdem freuen wir uns über einen dreckigen Sieg und wichtige drei Punkte.“

ANZEIGE

Kurz nach der Pause legte nach Meinung des Schiedsrichters Jürgen Frick aus Bad Waldsee Topcu Kettershausens Maximilian Hartmann. Das Elfergeschenk nutzte Michael Ulrich zum 1:0 (57.). Auf der Gegenseite verwandelte Mahler seinen Elfer – Keeper Stefan Glaser hatte Marc Lepple gelegt – zum 1:1 (67.). Dann hielt Topcu eine harmlose Flanke nicht fest und Tobias Linder staubte zum 2:1 ab (78.). In der Nachspielzeit holte Topcu noch Christian Miller von den Beinen. Wieder traf Ulrich per Elfmeter zum 3:1 (90.+3).