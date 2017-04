2017-04-07 21:00:00.0

Württembergliga Klare Order des Trainers an sein Team

Stefan Schramm erwartet von seinen Spielern den Willen und Kampfgeist wie zuletzt. Wieso sich die Vöhringer Personallage vor der Partie gegen Kuchen-Gingen weiter entspannt.

Zum vorletzten Heimspiel dieser Landesligasaison erwarten die Vöhringer Handballer am Samstag um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark mit der SG Kuchen-Gingen einen durchaus bezwingbaren Gegner. Allein schon der höchste Saisonsieg des SCV mit 40:26 in der Hinrunde lässt auf Zählbares gegen den Tabellenneunten hoffen. Aber die Gäste haben nichts zu verschenken, denn der Klassenerhalt ist rein rechnerisch noch nicht gesichert.

Vöhringens Trainer Stefan Schramm hat eine klare Order für die letzten beiden Heimspiele ausgegeben. „Beim Auswärtssieg gegen Friedrichshafen haben wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt. Technische Fehler wurden mit Wille und kämpferischem Einsatz ausgebügelt. So soll es sein.“ Dass sich seine Mannschaft keineswegs auf diesen Lorbeeren ausruhen darf, gibt der Übungsleiter klar zu erkennen. „Wir müssen wieder konsequent über die erste und zweite Welle unseren Erfolg suchen. Damit hatten wir schon im Hinspiel gegen Gingen den Grundstein für den Sieg gelegt.“

Mit der Rückkehr von Mannschaftskapitän Kevin Jähn entspannt sich die Personalsituation beim SC Vöhringen zusehends und der Wunsch des Trainers, sich mit zwei Heimsiegen von den Zuschauern aus dieser Saison zu verabschieden, scheint auch aufgrund dessen durchaus realisierbar.

Nach dem spielfreien Osterwochenende (14. bis 17. April) steht für die Vöhringer noch das letzte Auswärtsspiel am 22. April um 19.30 Uhr bei der TG Biberach sowie das letzte Heimspiel am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr gegen den HC Wernau an.