2017-07-04 15:46:00.0

Pokal-Auslosung Kracher-Los: Buch gegen die Spatzen

Aber erst warten Erstrunden-Aufgaben auf die beiden Mannschaften aus dem Bezirk

Die Auslosung der ersten Runde im württembergischen Fußball-Verbandspokal hat einen echten Kracher ergeben: Wenn der TSV Buch und der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball ihre Auftakt-Aufgaben erfolgreich erledigen, dann treffen sie in Runde zwei am Mittwoch, 9. August (17.45 Uhr) in Buch direkt aufeinander. „Das wäre natürlich einer der absoluten Höhepunkte dieser Saison“, sagt Harry Haug, der Trainer des Landesliga-Aufsteigers: „Das wird uns in der ersten Runde einen mächtigen Motivationsschub geben.“ In der haben die Bucher am Sonntag, 5. August (15.30 Uhr) mit dem SV Schemmerhofen aus der Kreisliga A Riss einen schlagbaren Gegner vor der Brust, die kurze Anreise von gerade einmal 35 Kilometern kommt den Spielern des Landesligisten ebenfalls sehr gelegen. Die Spatzen spielen bereits am Mittwoch, 2. August beim Donau-Bezirksligisten SV Sigmaringen und für sie ist ein Sieg ohnehin Pflicht.

Die anderen drei Teilnehmer am Verbandspokal haben es in Runde eins ausnahmslos mit Landesligisten zu tun. Der TSV Langenau trifft zuhause auf den SV Ebersbach, der SSV Ulm 1846 Fußball II auf den TV Echterdingen und der TSV Blaustein II auswärts auf den FC Heiningen. Wenn die kleinen Spatzen weiter kommen, dann winkt ihnen in Runde zwei ein Heimspiel gegen den Oberliga-Vertreter TSG Backnang. Für Blaustein und Langenau ginge es gegen Landesligisten weiter.