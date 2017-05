2017-05-25 17:00:00.0

Fußball im Bezirk Langenauer aus dem Häuschen

Nach der Rückkehr in die Bezirksliga feiert der TSV auch den Pokalgewinn. Beim Erfolg über den SSV Ulm 46 Fußball II gibt es im Spiel hässliche Begleiterscheinungen. Von Marc Sayle

Von Marc Sayle

Außenseiter TSV Langenau setzte sich am Mittwochabend im Bezirkspokal-Endspiel in Burlafingen mit 3:1 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball II durch. Nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga krönte er seine Saison mit dem Pokalsieg. Bei der Partie gab es allerdings hässliche Begleiterscheinungen. „Fans“ der Ulmer zündeten nach der Halbzeitpause Bengalos und es kam zu einer Rangelei mit Ordnern. „Ich bin dann zu den Leuten gegangen und habe sie zur Ordnung gerufen“, berichtete später der Fußball-Bezirksvorsitzende Manfred Merkle. „Spatzen-Chef Anton Gugelfuß kam auch noch, dann war Ruhe. Es gab zwar keine Verletzten und die Polizei musste nicht kommen, aber es war wieder ein Unding mit diesen Chaoten.“ Wegen der Vorkommnisse außerhalb des Spielfelds unterbrach der Schiedsrichter die Partie für ein paar Minuten. Der Abteilungsleiter des gastgebenden FC Burlafingen, Hans-Joachim Hochsteiner sagte: „Auf solchen Plätzen wie bei uns ist eine Kontrolle unmöglich. Sowas hat auf dem Sportplatz nichts verloren.“

ANZEIGE

Im Spiel sah es zunächst nach einem Erfolg der Ulmer aus. Sie dominierten die ersten 20 Minuten und gingen durch Stjepan Saric in Führung (12.). Der A-Jugendliche zeigte, warum er auch schon im Regionalligateam zum Einsatz kam. Er setzte sich gegen zwei Langenauer durch und lupfte den Ball über Torhüter Julian Rasch ins Gehäuse. Sieben Minuten später verpasste Ulms Johannes Bußhardt knapp den Ball und somit das 2:0. Die Langenauer setzten sich erst nach 21 Minuten mit einem Kopfball von Jochen Huber offensiv in Szene, der aber das Ziel deutlich verfehlte. Jannik Kräutter hatte dann den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten (29.). Nach 39 Minuten hätte Ulm erneut zuschlagen müssen. Mario Lacic setzte einen Kopfball an den Pfosten und Bußhardt schaffte das Kunststück, den Abpraller ebenfalls ans Aluminium zu schießen. Dafür kassierten die Ulmer nur zwei Minuten später durch einen Kopfball von Jannik Kräutter den Ausgleich. Und es kam noch dicker für die jungen Spatzen, denn Huber erzielte drei Minuten später sogar die Führung für den TSV.

Nach der Pause verflachte die Partie. Ulm hatte durch Saric (54.) und Markus Hain (66.) noch Chancen zum Ausgleich. Huber machte mit seinem zweiten Treffer aber alles klar (85.) und sorgte für ausgelassenen Langenauer Jubel.