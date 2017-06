2017-06-08 19:00:00.0

Teilnahme in Berlin Mit Hip-Hop-Tanz beim Turnfest

Das Weißenhorner Team „1847ers“ hat großartige Auftritte in der Hauptstadt. Ein Duo lässt sich als Sieger feiern, vor dem Brandenburger Tor gibt es für den TSV viel Applaus.

Ein Festzug an der Siegessäule, ein Orientierungslauf rund um den Berliner Dom und ein Hip-Hop-Auftritt auf der Showbühne am Brandenburger Tor – das war das Programm der Gruppe „1847ers“ vom TSV Weißenhorn an den ersten drei Tagen beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin.

Das Weißenhorner Team besteht aus sechs Personen, die zusammen 170 Jahre alt sind, ebenso alt wie ihr Verein, der 1847 gegründet wurde und damit dieses Jahr Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass nahm die Gruppe als „Alte Turner“ in historischer Kleidung am großen Festzug teil. Dabei trugen sie die Vereinsfahne und das Banner des Turngaus Iller-Donau durch das Brandenburger Tor.

Die Sportler waren auch in moderner Laufkleidung in den Straßen von Berlin unterwegs. Bei einem Orientierungslauf ging es darum, möglichst schnell über 30 Posten rund um den Berliner Dom zu finden. Das Team bestehend aus Jürgen Bischof, der auch Vorsitzender des TSV Weißenhorn ist, und Josef Daiber absolvierte die Strecke als Schnellster seiner Altersklasse (45 bis 54 Jahre) und darf sich somit als Turnfestsieger bezeichnen.

Wieder von einer anderen Seite zeigte sich die Weißenhorner Gruppe am dritten Turnfesttag. Unter dem Motto „170 Jahre Turnen goes Hip Hop“ trat das Team aus der Fuggerstadt auf der großen Turnfestbühne direkt vor dem Brandenburger Tor auf. Ihr mit viel Applaus bedachter Hip-Hop-Tanz bildete den Abschluss des Vorführungsprogramms.