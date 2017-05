2017-05-31 19:00:00.0

Leichtathletik-Wettkämpfe Mit weitem Stoß zur Europameisterschafts-Norm

Silas Ristl vom SSV Ulm 1846 wird immer stärker. Topleistungen gab es auch von seinen Klubkameraden.

Von Christian Hummel

Zwei Landesmeistertitel, fünf weitere Medaillen und zahlreiche Topleistungen gelangen den Nachwuchs-Leichtathleten des SSV Ulm 1846 bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Heilbronn und der Kurpfalz-Gala. Herausragend dabei die 18,85 Meter im Kugelstoßen von Silas Ristl, der damit erstmals die Norm für die U-23-Europameisterschaft in Polen erfüllt hat.

ANZEIGE

Gleich im ersten Versuch setzte Ristl die Kugel auf die neue Rekordmarke von 18,85 Meter. Der Sindelfinger Simon Bayer konterte diese Weite zwar mit 18,91 Metern, doch das schmälerte Ristls Freude nicht. Einen Titel hatte er sich bereits am Vortag mit neuer Bestleistung von 51,35 Metern im Diskuswerfen geholt. Auch der zweite Schützling von Wurftrainer Michael Lischka, Daniel Kempf, präsentierte sich mit den Rängen vier und fünf und neuer Diskus-Bestleistung von 40,05 Metern gut. Die 17-jährige Antonia Kinzel schnappte sich nach Rang zwei im Diskuswerfen (44,47 Meter) überraschend mit 15,26 Metern den Kugelstoß-Titel.

Das dritte Medaillendoppel sicherte sich Lena Humburger. Mit Bestleistungen von 58,85 Sekunden über 400 Meter sowie 2:17,34 Minuten über 800 Meter holte die 21-Jährige Bronze und Silber. Anna Hanses wurde mit 3,15 Metern im Stabhochsprung Dritte. Knapp an den Medaillen vorbei schrammte Elias Jungbaur. Über 110 Meter Hürden der U18 verpasste er mit Bestleistung von 14,59 Sekunden Bronze nur um drei Hundertstelsekunden. Malte Keppler wurde mit 4:24,67 Minuten über 1500 Meter Fünfter. Die 4x100-Meter-Staffel des SSV 46 verpasste als Sechste in 50,54 Sekunden die Qualifikation für Jugend-DM in Ulm noch knapp.

Die SSV-Weitspringer zogen die ausgezeichneten Bedingungen bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim der Landesmeisterschaft vor. Es lohnte sich für sie: Jeweils im letzten Versuch sprangen Marcel Cymcyk und Marcel Mayer 7,33 beziehungsweise 7,31 Meter. Das ergab Rang drei und vier in der deutschen U-20-Bestenliste. Die Qualifikationsweite für die U-20-EM (7,55 Meter) ist in Blickweite. Jahresbestleistung gab es auch für Maria Herbinger. Die 25-Jährige kam mit 6,08 Metern im B-Wettbewerb der Frauen auf Rang zwei.