2017-04-12 16:35:00.0

Trainerkarussell Nach einem Jahr ist Schluss bei Türkspor

Markus Deibler hört auf, Oliver Seitz kommt. Der SV Oberelchingen holt einen ganz bekannten Mann

Das Trainerkarussell im Fußball-Bezirk kommt in Schwung. Bei Türkspor Neu-Ulm gibt im Sommer Markus Deibler sein Amt an Oliver Seitz ab, beim A-Kreisligisten SV Oberelchingen wird Siegfried Erben Nachfolger von Thomas Schmidt.

Dass für Deibler nach nur einem Jahr beim aktuellen Tabellendritten der Bezirksliga Schluss ist, das ist eigentlich schon seit dem vergangenen Donnerstag klar. Nach der 0:2-Niederlage von Türkspor im Achtelfinale des Bezirkspokals bei den kleinen Spatzen hatte die Chefetage des Vereins dem Trainer ein Angebot gemacht. „Und zwar eines, das ich nicht annehmen konnte“, sagt Deibler. Im Saisonendspurt will der demnächst scheidende Trainer mit seiner Mannschaft mindestens noch den zweiten Platz erreichen und möglichst über die Relegation aufsteigen. Seinem Nachfolger Seitz, der bis zum vergangenen November beim TSV Blaustein gearbeitet hat, würde er dann einen Landesligisten übergeben.

Beim bayerischen Kreisligisten West Grün-Weiß Ichenhausen wurde Siegfried Erben zu Beginn dieser Woche entlassen und durch Robert Zimmermann ersetzt, zur neuen Saison übernimmt der ehemalige Trainer des SV Göttingen und des FV Weißenhorn den SV Oberelchingen in der Kreisliga A Alb. Dort will man es nach dreieinhalb Jahren mit Thomas Schmidt mit einem neuen Trainer versuchen. Gleichzeitig wird eine Männerfreundschaft neu belebt: Mit dem Elchinger Abteilungsleiter Stefan Philipp hat Erben schließlich schon in Göttingen zusammengearbeitet.

Beim SV Tiefenbach setzt man dagegen auf Kontinuität. Trainer Christoph Schregle hat beim noch leicht abstiegsgefährdeten Bezirksligisten seinen Vertrag unabhängig von der Ligazugehörigkeit um ein Jahr verlängert und er darf sich wohl auf einen namhaften Neuzugang freuen. Dem Vernehmen nach kehrt im Sommer Mittelfeldspieler Simon Zweifel vom FV Illertissen zurück zu seinem Heimatverein.