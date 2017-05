2017-05-11 21:00:00.0

Landesliga Württemberg Neu-Ulm kann es noch schaffen

Die Kicker des TSV müssen jetzt gewinnen, wenn sie dem Abstieg noch entgehen wollen. Woran es bei ihnen am meisten haperte.

Ist es bereits die Abschiedstour oder nutzt der TSV Neu-Ulm noch seine kleine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga? Apropos Chancen: „Es waren nur wenige Spiele, in denen wir wirklich keine Chance hatten“, blickt TSV-Trainer Ünal Demirkiran auf die 26 absolvierten Partien zurück. Spielerisch bescheinigt er seiner Mannschaft das notwendige Niveau. Die fehlende Ruhe und Cleverness vor dem gegnerischen Tor ist das Problem, es fehlt einfach ein treffsicherer Offensivmann. Auch am vergangenen Wochenende waren Demirkirans Kicker zweimal alleine auf das Tor zugesteuert, letztlich ohne Erfolg und damit stand der TSV am Ende auch ohne Punkte da.

Vier Spieltage vor Schluss kann es der TSV Neu-Ulm immer noch aus eigener Kraft schaffen, dazu muss allerdings am Sonntag (15 Uhr) zwingend ein Sieg beim TSV Bad Boll her. Bei dem läuft es seit Jahresbeginn auch nicht wirklich rund. Fünf Spiele in Folge hat er nicht mehr gewonnen und ist deshalb selbst in den Abstiegsstrudel geraten. „ Wir müssen die Spiele gewinnen und nicht auf die Tabelle oder den Gegner schauen“ – Demirkiran will sich nicht von der Negativserie der Gastgeber blenden lassen. Vielmehr hat er noch das klare 0:3 aus der Hausaufgabe gegen Bad Boll im Kopf: „Die Boller haben da sicher und souverän gewonnen, das war eines der Spiele, in denen wir wirklich chancenlos waren.“ In Bad Boll sollte Kubilay Yesilöz wieder mit im Kader sein, der vor einer Woche krankheitsbedingt gegen den TSV Weilimdorf gefehlt hatte. Mit seinen bislang sechs Saisontoren ist Yesilöz eine der wenigen TSV-Hoffnungen im Angriff.